Prince Harry et Meghan Markle non invités à Trooping the Colour for King Charles III : rapport

Le prince Harry et Meghan Markle manqueraient apparemment Trooping the Colour du roi Charles III, la célébration publique annuelle de l’anniversaire du monarque.

Les gens ont rapporté que le duc et la duchesse de Sussex n’avaient pas été invités à l’événement, qui remonte aux années 1700.

Le palais et Archewell, la société de Harry et Meghan, n’ont fait aucun commentaire pour People et n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Fox News Digital.

LE PRINCE HARRY APPLAUDIT LES VÉTÉRINAIRES BLESSÉS AUX JEUX DE GUERRIERS APRÈS LA COMPARUTION AU TRIBUNAL BRITANNIQUE

Cette année, le roi Charles rétablit la tradition du souverain à cheval lors du Trooping the Colour. Ce sera la première fois qu’un monarque régnant participe au défilé depuis sa mère, la reine Elizabeth II, en 1986.

Trooping the Colour est le défilé annuel d’anniversaire du souverain britannique. Le véritable anniversaire de Charles est le 14 novembre, date à laquelle il a une fête plus privée.

Le roi assiste à l’événement depuis qu’il est enfant – d’abord pour son grand-père, le roi George VI, puis pour sa mère.

Le prince William sera présent avec Kate Middleton et sa famille, et il chevauchera en tenue militaire complète en tant que colonel honoraire des Welsh Guards.

Plus de 1 400 soldats, 400 chevaux et 400 musiciens participent à Trooping the Colour, où le monarque arrivera et recevra un salut royal avant d’inspecter les troupes, qui sont vêtues d’uniformes de cérémonie et de chapeaux en peau d’ours. La fanfare militaire se produit et la couleur régimentaire est prise lors d’une procession dans les rangs des soldats.

DES SOLDATS S’évanouissent DEVANT LE PRINCE WILLIAM AU MILIEU DE TEMPS BRÛLANTS PENDANT LA FINALE DE LA PARKING LA RÉPÉTITION DES COULEURS

Les membres de la famille royale britannique voyagent en calèche ou à cheval. Le roi conduira la procession au palais de Buckingham et prendra un autre salut depuis l’estrade. Charles conduira ensuite les membres de la famille royale sur le balcon du palais. La Royal Air Force, dans une finale époustouflante, s’envolera vers le ciel et effectuera un défilé aérien coloré. Il y aura également une salve de 41 canons tirée de Green Park à proximité.

Le prince Harry et Markle ont assisté au défilé de l’année dernière avec la reine Elizabeth II, la dernière de son règne.

Le couple a regardé depuis le bureau du major général surplombant le défilé, légèrement en retrait du balcon avec le reste de la famille royale.

Au cours des années passées, ils se tenaient également sur le balcon, mais comme ils ne sont plus des membres de la famille royale ou ne travaillent plus, ils ne peuvent plus être là-haut avec le reste de la famille.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le prince Harry était juste au Royaume-Uni la semaine dernière pour comparaître devant le tribunal pour son procès contre l’éditeur du Daily Mirror pour avoir prétendument utilisé des techniques illégales « à l’échelle industrielle » pour déterrer des informations sur sa vie.

Et le mois dernier, le prince Harry a assisté au couronnement du roi Charles, tandis que Markle est resté à la maison avec les deux enfants du couple, Archie, 4 ans, et Lilibet, 2 ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon les rapports, Harry a gardé sa visite de couronnement brève et est rentré chez lui en Californie peu de temps après avoir assisté à la célébration du quatrième anniversaire d’Archie, qui est tombé le même jour que le couronnement, le 6 mai.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.