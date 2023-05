Prince Harry et Meghan : Leur pire semaine ?

Il est prudent de dire que le prince Harry et Meghan Markle, les Sussex, ont connu une semaine des plus hauts et des plus bas. Des batailles judiciaires à une cérémonie de remise de prix scintillante, en passant par une poursuite en voiture «presque catastrophique», le duc et la duchesse ont traversé l’usine – et plus encore.

Tout a commencé tôt cette semaine lorsqu’un homme a été retrouvé devant la maison de Harry et Meghan dans le comté de Santa Barbara en Californie aux premières heures de la matinée de lundi. L’homme de 29 ans a été arrêté après avoir été retrouvé « caché » devant le manoir de Montecito vers 2 heures du matin.

Ce n’est pas la première fois qu’un intrus potentiel est surpris devant la maison de Harry et Meghan à Montecito. En décembre 2020, un homme qui a conduit de l’Ohio à la Californie a été arrêté pour intrusion sur la propriété, mais a été laissé avec un avertissement, pour revenir quelques jours plus tard et refaire la même chose. On pense que la sécurité autour de leur propriété a été renforcée après l’incident.

LA POURSUITE EN VOITURE

Puis, mardi soir, les Sussex, accompagnés de la mère de Meghan, Doria Ragland, étaient à New York aux Ms. Foundation for Women Awards où elle a remporté le prix Women of Vision pour son plaidoyer de longue date en faveur des femmes et des filles. C’était la première apparition publique des Sussex après le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla et ils avaient certainement l’air radieux, Meghan optant pour une superbe robe dorée scintillante de la créatrice colombienne Johanna Ortiz.

Cependant, après avoir quitté les récompenses, les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Le trio est sorti vers 20 heures pour un barrage de photographies au flash et la situation a dégénéré en ce qu’ils disent avoir abouti à une poursuite en voiture presque catastrophique. Une déclaration de leur porte-parole a déclaré: «Hier soir, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs. Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD. Bien qu’être une personnalité publique s’accompagne d’un niveau d’intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de quiconque. La diffusion de ces images, compte tenu de la manière dont elles ont été obtenues, encourage une pratique hautement intrusive et dangereuse pour toutes les parties concernées.

Deux personnes impliquées dans la sécurité du couple ont également décrit l’incident comme chaotique, avec les paparazzi dans de nombreux véhicules, notamment des voitures, des scooters, des cyclomoteurs et des vélos électriques.

Les Sussex et Ragland ont dû passer à un taxi jaune après s’être arrêtés au 19e arrondissement du département de police de New York (NYPD). On pense qu’ils essayaient d’échapper aux paparazzis et de les empêcher de découvrir où ils séjournaient dans l’Upper East Side. Ce qui s’ensuivit fut un jeu du chat et de la souris, avec la famille et ses agents de sécurité sillonnant la ville en utilisant la 57e rue et le Franklin D Roosevelt Drive pour tenter de secouer les photographes.

Le NYPD a publié sa propre déclaration confirmant qu’il y avait eu un incident avec les Sussex et les paparazzi, mais l’a quelque peu minimisé. Julian Phillips, commissaire adjoint du NYPD à l’information publique, a déclaré que la police, « a aidé l’équipe de sécurité privée protégeant le duc et la duchesse de Sussex » mardi soir et « il y avait de nombreux photographes qui ont rendu leur transport difficile ». Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée.

Selon CNN, une source policière locale a corroboré une partie de leur récit en disant que le couple était « suivi par un » essaim « de paparazzi dans des voitures, des motos, des scooters après avoir quitté l’événement mardi. «

Une équipe de protection du département de police de New York (NYPD) a suivi Harry et Meghan dans une autre voiture et a été obligée de faire quelques manœuvres d’évitement pour s’éloigner des paparazzi. Des paparazzi sur des scooters et des vélos ont dévalé le trottoir pour suivre », a déclaré la source. « Il y a eu de nombreux appels rapprochés, y compris de courts arrêts entre l’avant et l’arrière des voitures, mais aucun n’a entraîné d’accident », a ajouté la source.

Ce qui est clair, c’est que ce qui s’est passé à New York mardi soir a été à la fois décevant et effrayant pour le prince Harry, Meghan Markle et Doria Ragland. Étant donné que la mère de Harry, Diana, princesse de Galles, est décédée alors qu’elle était poursuivie par des paparazzi à Paris en 1997, Harry a déclaré qu’il craignait que l’histoire ne se répète. Après l’incident, il aurait déclaré que c’était le plus proche qu’il ait pu savoir à quoi ressemblait la nuit de la mort de sa mère.

LES BATAILLES DE LA COUR

Cet incident s’est produit quelques heures seulement après que le prince Harry eut appris que la police métropolitaine du Royaume-Uni n’était pas à louer et que cela créerait un dangereux précédent s’il payait pour eux pour le protéger, lui et sa famille. Le prince Harry est actuellement dans une bataille juridique avec le gouvernement britannique pour pouvoir payer la police afin d’assurer sa sécurité et celle de sa famille, après que sa sécurité a été retirée lorsqu’il s’est retiré en tant que royal de travail en 2020. L’offre de payer pour son la protection policière créerait une situation dans laquelle « des personnes fortunées pourraient ‘acheter’ des produits de sécurité auprès d’officiers de police spécialisés », selon le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni.

Le prince Harry a également quatre affaires en cours contre les tabloïds britanniques, notamment Mirror Group Newspapers et Associated Newspapers Limited. Il ne fait aucun doute que cette poursuite par les paparazzis l’encouragera encore plus dans le travail de sa vie pour tenir les groupes de presse responsables des mauvaises pratiques.

À la fin de cette semaine de montagnes russes pour les Sussex, et au moment d’écrire ces lignes, il n’y a eu aucune déclaration de Buckingham Palace ou de Kensington Palace sur l’incident à New York. Harry et Meghan passeront la fin de la semaine à marquer leur cinquième anniversaire de mariage, leur vie maintenant à un monde loin des scènes joyeuses dont le monde a été témoin au château de Windsor il y a cinq ans.

Alors, et maintenant pour les Sussex? Leur demande de photos et de vidéos obtenues lors de la poursuite en voiture par les paparazzis pour l’agence Backgrid a été rejetée. Les avocats de l’agence ont repoussé les Sussex, affirmant qu’ils ne pouvaient pas simplement faire des demandes en Amérique « comme les rois peuvent le faire ». « En Amérique, comme vous le savez sûrement, la propriété appartient à son propriétaire. Les tiers ne peuvent pas simplement exiger que cela leur soit donné, comme Kings peut peut-être le faire », a déclaré Backgrid.

« Peut-être devriez-vous vous asseoir avec votre client et l’informer que ses règles anglaises de prérogative royale d’exiger que les citoyens remettent leurs biens à la Couronne ont été rejetées par ce pays il y a longtemps. Nous soutenons nos pères fondateurs », ont-ils ajouté.

Mais nous avons également vu le prince Harry filmer l’incident – ​​alors publiera-t-il les images ? Le prince Harry est également de retour au tribunal au Royaume-Uni en juin dans le cadre de l’affaire contre le journal Mirror Group. Quoi qu’il arrive ensuite, Harry et Meghan sont toujours à la mode en ligne et, bien sûr, continuent de diviser comme jamais.