Prince Harry et Meghan: Les Sussex parleront à Oprah Winfrey lors de la première interview depuis son retrait de ses fonctions royales | Nouvelles du Royaume-Uni

Le prince Harry et Meghan donneront leur première interview depuis leur retrait de leurs fonctions royales lorsqu’ils parleront à Oprah Winfrey le mois prochain.

L’annonce intervient un jour après que le duc et la duchesse de Sussex ont révélé qu’ils attendaient leur deuxième enfant.

CBS a déclaré que l’interview serait diffusée le 7 mars.

Le radiodiffuseur américain a déclaré dans un communiqué: « Winfrey parlera avec Meghan, la duchesse de Sussex, dans une interview de grande envergure, couvrant tout, de l’entrée dans la vie en tant que Royal, mariage, maternité, travail philanthropique à la façon dont elle gère la vie sous pression publique intense.

« Plus tard, les deux sont rejoints par le prince Harry alors qu’ils parlent de leur déménagement aux États-Unis et de leurs futurs espoirs et rêves pour leur famille en pleine expansion. »

Harry et Meghan se sont mariés au château de Windsor en 2018 lors d’une cérémonie qui a attiré l’attention du monde entier, mais a ensuite abandonné leurs rôles royaux officiels alors qu’ils recherchaient la liberté financière et face à une énorme attention des médias.

Le couple a déménagé dans le sud de la Californie avec leur fils en bas âge Archie l’année dernière et a signé un contrat de production pluriannuel avec Netflix, une étape majeure dans leur plan pour gagner leur vie en dehors de la famille royale.