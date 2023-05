Prince Harry et Meghan en poursuite en voiture avec des paparazzi

LONDRES –

Le prince Harry, son épouse Meghan et sa mère ont été impliqués dans une « poursuite en voiture quasi catastrophique » impliquant des photographes paparazzi, a déclaré mercredi un porte-parole du prince.

Cela s’est produit après que le couple ait assisté à une cérémonie de remise de prix organisée à New York par la Fondation Mme pour les femmes, où Meghan a été honorée pour son travail.

Des images apparues sur les réseaux sociaux montrent Harry, Meghan et sa mère, Doria Ragland, dans un taxi.

« La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture quasi catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department). »

Harry et Meghan ont démissionné de leurs rôles royaux en 2020 et ont déménagé aux États-Unis en partie à cause de ce qu’ils ont décrit comme un harcèlement médiatique intense.

Le prince a longtemps exprimé sa colère face à l’intrusion de la presse qu’il blâme pour la mort de sa mère, la princesse Diana, qui a été tuée lorsque sa limousine s’est écrasée alors qu’elle s’éloignait à toute vitesse de la chasse aux paparazzi à Paris.



Reportage de Mike Holden, écrit par William James