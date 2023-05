Prince Harry et Meghan en poursuite en voiture avec des paparazzi

LONDRES –

On ne peut nier les échos de la mort de feu la princesse Diana en 1997 dans un accident de voiture à Paris. Plus de 25 ans plus tard, son fils et sa femme ont été poursuivis dans les rues de New York cette semaine dans ce que leur équipe a qualifié de poursuite en voiture «presque catastrophique».

Ce langage rend difficile de ne pas évoquer le souvenir tragique des circonstances qui ont conduit à la perte de l’un des membres les plus aimés de la famille royale britannique.

Le duc et la duchesse de Sussex étaient à New York pour assister aux Women of Vision Awards de Mme Foundation, où Meghan était honorée pour son plaidoyer mondial en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles. En tant que première apparition publique depuis le retour du prince Harry du couronnement du roi Charles à Londres, cela avait d’abord semblé une affaire assez routinière.

Le couple a posé sur le tapis rouge avant de se rendre à l’intérieur, où Meghan a ensuite réclamé sa distinction. Ce n’est qu’après l’événement que la situation s’est aggravée, les détails différant selon la personne à qui vous avez parlé.

Le porte-parole du couple a décrit « un anneau de paparazzi très agressifs » les suivant pendant plus de deux heures, ce qui a déclenché une couverture mondiale. Le porte-parole a affirmé qu’il y avait eu plusieurs appels rapprochés avec d’autres conducteurs, des piétons et des policiers.

Plus tard, la police a confirmé les grandes lignes du récit mais a proposé un langage moins coloré, décrivant la situation simplement comme « difficile ». Les questions ont continué de tourbillonner jeudi sur ce qui s’est passé exactement et pendant combien de temps précisément, dans une ville connue pour ses embouteillages. CNN n’a pas vérifié de manière indépendante chaque détail du récit du couple, mais à la lumière d’un nouveau jour, une image plus claire se dessine.

Voici ce que nous savons : le couple a été vu quittant la cérémonie de remise des prix dans une voiture noire, mais repéré plus tard dans un taxi jaune. Chris Sanchez, qui faisait partie du détachement de la sécurité royale, nous a dit qu’ils avaient été immédiatement suivis depuis l’événement par une dizaine de véhicules. Il a dit qu’il n’avait « jamais vu [or] vécu quelque chose comme ça » et que « le public était en danger à plusieurs moments ». Il a également expliqué que le couple avait changé de voiture « plus d’une fois » lors de l’incident.

Thomas Buda, qui dirige une entreprise de sécurité privée engagée pour aider le couple, a corroboré le récit de Sanchez sur la conduite imprudente des véhicules qui les suivaient et l’échange de voitures des Sussex. Il a déclaré que le convoi du couple avait emprunté un itinéraire détourné de la 23e rue à la 96e rue – le long des artères très fréquentées de Manhattan – avant que la sécurité n’amène le couple au 19e commissariat de police sur la 67e rue Est. De là, le couple a été transféré dans un taxi jaune, mais celui-ci a fini par faire le tour du pâté de maisons et les a ramenés au poste de police.

Le chauffeur de taxi Sukhcharn Singh a déclaré à CNN qu’il ne se sentait pas menacé par la rencontre avec les photographes, mais Harry et Meghan avaient l’air « nerveux et effrayés ».

Le couple a finalement pu faire une pause nette lors du changement de minuit des patrouilleurs, ce qui a effectivement provoqué un point d’étranglement de la circulation sur le bloc, permettant aux équipes de sécurité d’éloigner Harry et Meghan, selon Buda.

Pour répondre à la question de savoir pourquoi ce jeu élaboré du chat et de la souris s’est déroulé, l’équipe de Harry nous a dit que le couple séjournait dans une résidence privée et ne voulait pas compromettre la sécurité de la maison de leur ami en revenant directement des récompenses. Pendant ce temps, une source policière a également déclaré que le couple n’avait pas séjourné dans un hôtel mais plutôt dans une résidence privée de l’Upper East Side de Manhattan et avait choisi de garder l’emplacement secret afin qu’ils puissent aller et venir.

Les déclarations du NYPD, du maire de la ville et de la source chargée de l’application de la loi confirment également que le couple a été suivi, bien que ces perceptions des événements soient moins chargées d’émotion.

Le NYPD a publié une déclaration plus bénigne, affirmant qu’il avait « assisté l’équipe de sécurité privée » dans laquelle « il y avait de nombreux photographes qui rendaient leur transport difficile ». Le maire de New York, Eric Adams, a mis en doute le délai de deux heures, mais a ajouté que, quelle que soit sa durée, l’incident était « téméraire » et « irresponsable ».

« Il est clair que les paparazzi veulent obtenir le bon cliché, ils veulent obtenir la bonne histoire, mais la sécurité publique doit toujours être au premier plan », a déclaré Adams.

Dans un communiqué obtenu jeudi par CNN, l’agence photo Backgrid USA a déclaré qu’elle prenait « au sérieux » les allégations des Sussex et qu’elle mènerait une enquête. Cependant, ils ont également repoussé, affirmant que les photographes présents sur les lieux avaient déclaré « avoir le sentiment que le couple n’était à aucun moment en danger immédiat ».

L’agence a souligné son engagement en faveur d’un journalisme transparent, y compris la nécessité de fournir « des réponses justes et factuelles aux réclamations ».

« Nous tenons à préciser que nous avons reçu des photos et des vidéos des événements d’hier soir de la part de quatre photographes indépendants, dont trois étaient en voiture et l’un à vélo. Il est important de noter que ces photographes ont la responsabilité professionnelle de couvrir des événements et des personnalités dignes d’intérêt, y compris des personnalités publiques telles que le prince Harry et Meghan Markle », indique le communiqué.

« Selon les témoignages de ces contributeurs indépendants, ils couvraient le séjour du couple à New York, y compris la possibilité d’un dîner après une cérémonie de remise de prix. Ils n’avaient aucune intention de causer de la détresse ou du mal, car leur seul outil était leurs caméras. Quelques-unes des photos montrent même Meghan Markle souriant à l’intérieur d’un taxi », poursuit le communiqué.

La déclaration de Backgrid a également affirmé que l’un des quatre SUV du convoi royal « conduisait d’une manière qui pourrait être perçue comme imprudente » et a rejeté l’allégation selon laquelle l’incident aurait pu entraîner une catastrophe mortelle.

De tout cela, il est clair que quelque chose s’est passé mardi soir – même si les perceptions diffèrent.

Pour être juste envers les Sussex, ils n’ont jamais prétendu qu’une poursuite «à grande vitesse» avait eu lieu. Des conversations avec un membre de leur entourage ont également fait comprendre qu’ils estimaient avoir respecté les limites de vitesse, que le couple ne s’était jamais senti menacé mais que la vie des autres l’avait été.

CNN a pris la décision, comme de nombreux autres médias, de ne publier aucune photo prise une fois que le couple a quitté les fiançailles au Ziegfeld Ballroom. Cependant, ces images semblent montrer que le prince Harry documente le moment sur son téléphone, nous pouvons donc encore en savoir plus sur ce qui s’est exactement passé de leur point de vue à l’avenir.

Jouant dans tout cela, il est bien connu que Harry blâme la presse tabloïd pour la mort prématurée de sa mère. Il a déjà partagé comment chaque flash d’appareil photo le ramène « directement » à l’un des pires moments de sa vie. Il a été très vocal dans son engagement à s’assurer que l’histoire ne se répète pas avec sa femme et n’a eu aucun scrupule à demander des comptes aux médias par le biais d’une action en justice sur ce qu’il considère comme des méthodes particulièrement invasives.

Une grande partie de cela lui aura probablement traversé l’esprit pendant cet épisode de fin de soirée. Même les critiques les plus ardents pourraient comprendre le genre de résonance traumatique qui a pu faire surface pour Harry dans cette situation.

Un autre élément notable est le silence de sa famille. Le palais de Buckingham, résidence du roi, et le palais de Kensington, où est basé le prince de Galles, ont refusé de commenter l’histoire. Nous savons que les Sussex n’ont pas eu de nouvelles de la famille royale après que l’histoire a éclaté – comme certains peuvent s’y attendre dans des circonstances familiales normales. Mais, étant donné le fossé entre les deux parties, il est probable qu’il y ait eu une décision plus large selon laquelle le ménage ne peut tout simplement pas répondre ou s’engager avec les gros titres entourant le prince Harry et Meghan chaque fois qu’ils ont un enchevêtrement avec la presse.