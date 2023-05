Prince Harry et Meghan en poursuite en voiture avec des paparazzi

NEW YORK –

Le prince Harry et sa femme, Meghan, ont été suivis dans leur voiture par des photographes alors qu’ils quittaient un événement caritatif à New York mardi soir, se réfugiant brièvement dans un poste de police avant d’être emmenés dans un taxi jaune.

La poursuite et la frénésie médiatique ont évoqué des souvenirs de la poursuite en voiture de 1997 à travers Paris qui a tué la mère de Harry, la princesse Diana – bien que dans ce cas, selon la police, personne n’ait été blessé.

Le couple royal a déclenché l’alarme lorsque leur porte-parole a affirmé mercredi qu’ils avaient été dangereusement poursuivis par des paparazzis dans une « poursuite en voiture quasi catastrophique » dans les rues de Manhattan. Ce récit a conduit le maire de New York, Eric Adams, à condamner les paparazzis qui les poursuivaient comme « imprudents et irresponsables ».

Plus tard, cependant, la police a déclaré que la poursuite avait été relativement courte et n’avait entraîné aucune blessure, collision ou arrestation, et ne justifiait aucune enquête plus approfondie. Pourtant, cela a ramené à la maison de véritables problèmes de sécurité entourant le couple royal et le traumatisme provoqué par la mort de la mère de Harry alors qu’il n’avait que 12 ans.

Le chauffeur de taxi qui les a conduits depuis le poste de police a déclaré qu’il avait immédiatement reconnu ses passagers et que les paparazzi « nous suivaient tout le temps », bien qu’il ait dit qu’il n’appellerait pas cela une poursuite.

« Ils avaient ce regard sur leurs visages », a déclaré le chauffeur, Sukhcharn Singh. « Tout d’un coup, des paparazzis sont sortis et ont commencé à prendre des photos. »

La police a publié une brève déclaration confirmant un incident mardi soir impliquant des photographes et le duc et la duchesse de Sussex, qui étaient accompagnés de la mère de Meghan.

Pendant ce temps, la police californienne a été appelée cette semaine au sujet d’un épisode près de la propriété du couple à Montecito. Un homme a été arrêté peu après 2 heures du matin lundi, soupçonné de rôder près de la propriété, a indiqué le bureau du shérif du comté de Santa Barbara dans un communiqué.

Il n’était pas immédiatement clair si l’homme était réellement entré dans la propriété. Il a été libéré sous caution de 2 500 $ après l’arrestation pour délit.

Un message sollicitant des commentaires sur l’arrestation a été envoyé mercredi soir à un représentant du couple.

À New York mardi soir, le couple a quitté la salle de bal Ziegfeld de Manhattan – où Meghan venait d’accepter les prix Woman of Vision de la Ms. Foundation avec la co-fondatrice de Black Voters Matter, LaTosha Brown – et est monté dans un SUV alors que des foules de piétons et de photographes bouche bée, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Le véhicule de Harry et Meghan a ensuite été suivi par des photographes dans une scène qui, selon leur bureau, « a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD ». Le bureau du couple a qualifié l’incident de « presque catastrophique ».

La police est intervenue et, aidant le service de sécurité privé du couple, les a conduits à un poste de police à environ 18 pâtés de maisons de la salle de bal, a déclaré un responsable de l’application des lois à l’AP.

Le couple a passé plusieurs minutes au poste de police, attendant que la situation se calme. Une fois en sécurité, ils sont partis dans un taxi, selon le responsable, qui n’était pas autorisé à parler publiquement de l’affaire et l’a fait sous couvert d’anonymat.

« Bien qu’être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de qui que ce soit », a déclaré le bureau du couple dans un communiqué.

Bruce Cotler, président de la New York Press Photographers Association, a déclaré que la façon dont les photographes auraient agi mardi soir violait le principe fondamental du photojournalisme consistant à couvrir l’actualité « en tant que documentaristes et observateurs » et le code de déontologie auquel ses membres et « tout photographe de presse avec respect d’eux-mêmes et de la profession » sont attendus.

La remise du prix était la première apparition publique de Meghan depuis qu’elle a sauté le couronnement de son beau-père, le roi Charles III, plus tôt ce mois-ci, afin de rester chez elle en Californie pour le quatrième anniversaire de son fils, le prince Archie. Harry a assisté au couronnement.

Le gala a donné le coup d’envoi de la plus grande campagne de collecte de fonds de la Fondation Mme – 100 millions de dollars au cours des 12 prochains mois – qui sera utilisée pour faire avancer les initiatives centrées sur l’équité de l’organisation et sa mission de faire progresser le pouvoir collectif des femmes.

Avec sa mère, Doria Ragland, dans le public, Meghan a raconté comment Mme Magazine était toujours dans leur maison et comment cela affectait sa vision du monde.

« Cela m’a permis de reconnaître qu’une partie de ma plus grande valeur et de mon but dans la vie était de défendre ceux qui ne se sentaient pas entendus, de résister à l’injustice et de ne pas avoir peur de dire ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est juste, » dit-elle en regardant la co-fondatrice de Mme Gloria Steinem.

Dans un communiqué, la Fondation Mme a déclaré qu’elle était « absolument horrifiée » par ce qui s’est passé et que « tout le monde, en particulier les médias, doit faire mieux ».

Harry, le fils cadet du roi Charles III, et l’ancienne actrice Meghan Markle se sont mariés au château de Windsor en 2018. Ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020, citant ce qu’ils ont décrit comme les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques.

La fureur de Harry contre les médias s’est accumulée pendant des années. Il blâme une presse trop agressive pour la mort de sa mère, et accuse également les médias de harceler Meghan.

« Ma peur la plus profonde est que l’histoire se répète », a déclaré Harry dans un communiqué de 2019 lorsque Meghan a intenté une action contre l’éditeur du Mail dimanche.

Harry s’est donné pour mission de réformer la presse et poursuit actuellement trois éditeurs de tabloïds britanniques pour piratage téléphonique présumé et autres espions illégaux. Meghan a remporté une affaire d’atteinte à la vie privée en 2021 contre l’éditeur du Daily Mail.

La sécurité de Harry et Meghan est un problème depuis que le gouvernement britannique les a privés de protection lorsqu’ils ont déménagé en Californie en 2020 et cela figure dans trois de ses affaires judiciaires contre le gouvernement et la presse tabloïd.

La poursuite à New York a eu lieu le même jour qu’un avocat de Harry a fait valoir devant un tribunal de Londres qu’il devrait pouvoir contester une décision du gouvernement lui refusant le droit de payer la police pour sa propre sécurité au Royaume-Uni.

Harry a fait valoir que sa sécurité était « compromise en raison de l’absence de protection policière » lors d’une courte visite au Royaume-Uni en juillet 2021, lorsque sa voiture a été poursuivie par des photographes alors qu’il quittait un événement caritatif.

Le couple a déclaré avoir financé sa propre sécurité après que l’ancien président Donald Trump a déclaré que le gouvernement américain ne paierait pas pour les protéger.

Singh, le chauffeur de taxi, a déclaré que c’était l’un des gardes de sécurité privés du couple qui l’avait signalé alors qu’il conduisait sur la 67e rue près du poste de police. Singh a tiré le taxi jaune jusqu’au trottoir et Harry, Meghan et sa mère sont arrivés.

Les membres de la famille royale étaient sur le point de donner leur destination lorsqu’un camion à ordures a bloqué leur chemin, a déclaré Singh. Au lieu de cela, l’un d’eux lui a dit de retourner au commissariat.

Une vidéo publiée par TMZ montrait le couple dans un taxi jaune coincé dans la circulation à plusieurs pâtés de maisons de la salle de bal, alors que les photographes les enregistraient à travers les fenêtres. Le taxi était escorté par des véhicules du NYPD avec des feux clignotants.

« Ils n’ont pas dit grand-chose », a déclaré Singh. « Ils m’ont juste demandé mon nom, puis Harry m’a dit merci et bonne journée. »

Ils ont payé 17 $ en tarif – et laissé un pourboire généreux.

« C’était plutôt bien, mec », a déclaré Singh à l’Associated Press. « Ils m’ont donné 50 $. »

« Je veux dire, quand je fais le tour du pâté de maisons, c’est plus que suffisant. »

——

Kirka a rapporté de Londres. les journalistes de l’Associated Press Jill Lawless et Brian Melley à Londres ; Julie Walker à New York ; et la chercheuse Rhonda Shafner à New York ont ​​contribué à ce rapport.