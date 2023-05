Prince Harry, épouse Meghan In "Une poursuite en voiture presque catastrophique" À New York

Le prince britannique Harry, son épouse Meghan et sa mère ont été impliqués dans une « poursuite en voiture quasi catastrophique » impliquant des photographes paparazzi après avoir assisté à une cérémonie de remise de prix à New York, a déclaré mercredi un porte-parole du prince.

L’incident s’est produit après qu’ils aient quitté la Fondation Mme pour les femmes mardi soir, où Meghan a été honorée pour son travail.

« La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture quasi catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs », a déclaré le porte-parole du couple dans un communiqué.

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department). »

Le prince a longtemps exprimé sa colère face à l’intrusion de la presse qu’il blâme pour la mort de sa mère, la princesse Diana, qui a été tuée lorsque sa limousine s’est écrasée alors qu’elle s’éloignait à toute vitesse de la chasse aux paparazzi à Paris en 1997.

Le porte-parole du couple a déclaré que la poursuite aurait pu être fatale et impliquait des paparazzis conduisant sur le trottoir, brûlant des feux rouges et conduisant tout en prenant des photos.

Des images apparues sur les réseaux sociaux montrent Harry, Meghan et sa mère assis à l’arrière d’un taxi new-yorkais.

Le porte-parole a déclaré qu’il s’agissait « d’un petit aperçu de la défense et des leurres nécessaires pour mettre fin au harcèlement ».

« Bien qu’être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de qui que ce soit », a déclaré le porte-parole. « La diffusion de ces images, compte tenu de la manière dont elles ont été obtenues, encourage une pratique hautement intrusive et dangereuse pour toutes les personnes impliquées. »

Harry et Meghan ont démissionné de leurs rôles royaux en 2020 et ont déménagé aux États-Unis en partie à cause de ce qu’ils ont décrit comme un harcèlement médiatique intense.

Le prince est actuellement impliqué dans de nombreuses affaires judiciaires à Londres où il a accusé des journaux d’avoir utilisé des méthodes illégales pour le cibler, lui et sa famille.

Il cherche également à annuler une décision du gouvernement britannique de lui retirer sa protection policière spécialisée lorsqu’il se trouve en Grande-Bretagne.

