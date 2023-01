Prince Harry, de près – Le New York Times

Si Harry tente de se positionner, comme sa mère avant lui, comme le prince du peuple, c’est sa bannière héraldique. C’est, après tout, la prémisse du livre – c’est-à-dire un portrait créé, a-t-il dit, non pas comme “le prince que je suis né mais comme l’homme que je suis devenu”.

Le voilà donc : l’homme qu’il est devenu. Pour tout voir.

La photo positionne Harry de la manière la plus accessible et non costumée possible, ce qui est, bien sûr, une sorte de costume en soi – tout comme nous, par opposition à sa famille. C’est différent de la récente biographie du roi Charles, “The King: The Life of Charles III”, qui capture le roi dans un costume à double boutonnage et une cravate rayée, un mouchoir de poche prêt, ou même le dernier livre de Harry et Meghan, “Finding Freedom”, qui représentait le prince dans un costume gris tourterelle aux côtés de sa femme. Au contraire, sur sa propre couverture de livre, Harry est dépouillé, sinon nu, aussi près que possible.

Son visage est sans fioritures, à l’exception de sa barbe, dont nous savons maintenant, grâce à son interview ITV avec le journaliste britannique Tom Bradby, qu’elle était à l’origine de conflits fraternels, mais qui était importante car, selon Harry, elle représentait « le nouveau Harry ». ” Le seul élément décoratif est le collier en cuir, qui, compte tenu de la révélation que William a poussé Harry lors d’un tiff à Nottingham Cottage et a déchiré son collier, ressemble soudainement à un œuf de Pâques, chargé de symbolisme.

Harry ne sourit pas, ne regarde pas le coucher du soleil, l’avenir ou les cieux, ne contemple pas ses propres pensées intérieures, comme beaucoup de ces photos sur d’autres mémoires récentes à succès, que ce soit “Becoming” de Michelle Obama, “A Promised” de Barack Obama. Land » ou « A Visible Man » d’Edward Enninful (bien que, comme l’a souligné Matthew Dorfman, le directeur artistique de The New York Times Book Review, la simplicité de la typographie reflète une conception simple similaire). Au lieu de cela, Harry semble être pleinement présent, sans canevas entre lui et le lecteur. L’impression est celle de l’immédiateté. De rien à cacher.

Compte tenu de la spéculation selon laquelle il envisageait d’adoucir le ton des mémoires après la mort de la reine Elizabeth II, le look sert de contre-poussée : une implication visuelle que ce qui est à l’intérieur sera également non filtré.