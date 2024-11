Prince George s’entraîne pour devenir « l’homme d’action » de la royauté

Prince George semble prendre une longueur d’avance vers la royauté.

Le jeune Royal, âgé de 11 ans, a récemment piloté son premier hélicoptère, aux côtés d’un instructeur, et semble avoir apprécié l’expérience.

L’experte royale Claudia Joseph, auteur de Kate : The Making of a Princess, a déclaré à Fabulous : « William et Kate viennent tous deux de familles sportives et sont naturellement compétitifs, il n’est donc pas surprenant que George se transforme en un véritable homme d’action. »

« Il a appris à nager dans la piscine du palais de Buckingham, joue au tennis dans la maison familiale Anmer Hall et est un triathlète en herbe, se tournant vers l’épreuve de natation, de course à vélo et de course à pied dans son école primaire, Lambrook School, dans le Berkshire.

« William et Kate n’ont pas caché qu’ils pensaient que les enfants devraient être élevés en passant le plus de temps possible en plein air, en marchant, en jardinant, en jouant avec des animaux et en faisant du sport. »