Prince George fête ses 9 ans avec une nouvelle photo de la famille royale britannique

LONDRES – Le 9e anniversaire du prince George de Grande-Bretagne a été célébré vendredi avec la publication d’une nouvelle photo montrant le jeune royal vêtu de bleu bébé et rayonnant d’une oreille à l’autre. La photo a été prise ce mois-ci, selon le palais de Kensington, sur une plage non divulguée à Norfolk, dans l’est de l’Angleterre, où ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge, ont une maison dans le vaste domaine de Sandringham de la reine Elizabeth II.

George, qui est troisième sur le trône de Grande-Bretagne, est vu avec un sourire à pleines dents sur l’image prise par sa mère, Catherine.

C’est devenu une tradition annuelle que les anniversaires des enfants de William et Catherine soient marqués par la diffusion publique de photographies, normalement prises par la duchesse.

Les jeunes membres de la famille royale sont généralement tenus à l’écart du public, mais cette année, alors que la nation célébrait le jubilé de platine de leur arrière-grand-mère en juin, marquant les 70 ans de son règne, ils ont assisté à une série d’événements publics.

Le frère cadet de George, le prince Louis, a conquis les cœurs et les gros titres internationaux après son affichage émouvant sur le balcon du palais de Buckingham au milieu de la pompe. Engendrant des mèmes et des parodies en ligne, le jeune Louis a été vu en train de faire des grimaces, joignant ses mains sur ses oreilles, agitant et bâillant alors que sa mère tentait de faire passer l’ordre.

Le prince George est né en grande pompe le 22 juillet 2013, alors que des journalistes et des experts attendaient devant l’hôpital St. Mary’s de Londres à Paddington pour apercevoir le premier-né et héritier du couple royal.

Baptisé quelques mois plus tard sous le nom de George Alexander Louis, il est officiellement connu sous le nom de Prince George de Cambridge. Il est devenu frère en 2015 avec la naissance de la princesse Charlotte puis de Louis en 2018.

George a été vu pour la dernière fois assister à la finale de tennis masculin de Wimbledon en juillet, lorsqu’il a regardé depuis la loge royale avec ses parents alors que Novak Djokovic de Serbie battait l’Australien Nick Kyrgios au club du sud-ouest de Londres.

L’anniversaire de George a été célébré en première page de nombreux journaux britanniques – mais une histoire royale plus controversée sur sa défunte grand-mère, la princesse Diana, a également dominé la couverture de vendredi.

La BBC a déclaré jeudi qu’elle paierait des “dommages et intérêts substantiels” à l’ancienne nounou de William et du prince Harry, Tiggy Legge-Bourke, désormais connue sous le nom d’Alexandra Pettifer, pour des allégations “fausses et malveillantes” faites contre elle, notamment qu’elle avait eu une liaison avec Le prince Charles et un avortement, dans le cadre de la tentative du journaliste de la BBC Martin Bashir d’obtenir une interview exclusive.

L’interview explosive de la BBC, diffusée en 1995, a stupéfié le monde pour sa franchise et son aperçu du mariage misérable de Diana avec le prince Charles. Dans l’interview, Diana a déclaré à un public de télévision que “nous étions trois dans ce mariage” – faisant référence à la relation de Charles avec Camilla Parker-Bowles, maintenant sa femme. Des années plus tard, une enquête indépendante a conclu que Bashir avait utilisé de faux documents et un “comportement trompeur” pour organiser une réunion cruciale qui a conduit à l’entretien.

L’interview a été publiquement critiquée par William et Harry, tandis que Bashir a depuis quitté la BBC pour des raisons de santé.

Le frère de Diana, Charles Spencer, a salué la nouvelle de jeudi, tweeter: “Bien que je sois ravi de voir qu’une autre victime innocente de cet épouvantable scandale est innocentée, je suis étonné qu’aucune accusation criminelle n’ait encore été portée contre les responsables.”

L’interview était “le résultat des tactiques trompeuses utilisées par la BBC”, a reconnu jeudi le directeur général de la BBC, Tim Davie. “Je voudrais profiter de cette occasion pour m’excuser publiquement auprès d’elle [Pettifer]au prince de Galles et aux ducs de Cambridge et de Sussex, pour la manière dont la princesse Diana a été trompée et l’impact qui en a résulté sur toute leur vie.