Prince George fait ses débuts au tennis de Wimbledon dans la loge royale avec le duc et la duchesse de Cambridge

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince George a assisté à un match de tennis passionnant dimanche lorsqu’il a rejoint ses parents, Kate Middleton et le prince William, pour sa première expérience à Wimbledon.

Leur fils aîné, qui aura 9 ans le 22 juillet, a surpris les fans de sport en regardant la finale du simple messieurs au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres.

Vêtu de son plus beau dimanche, Prince George était sur place pour voir Novak Djokovic remporter son septième titre à Wimbledon en battant Nick Kyrgios en quatre sets 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7).

LE PRINCE WILLIAM, KATE MIDDLETON KISS DANS UNE RARE AFFECTION PUBLIQUE D’AFFECTION AU MATCH DE POLO AVEC UN CHIEN EN REMORQUAGE

Djokovic est revenu après avoir concédé le premier set à Kyrgios. Cette victoire était son deuxième titre consécutif au All England Club.

George s’est délecté en tête-à-tête avec ses parents car ses frères et sœurs, la princesse Charlotte et le prince Louis, n’étaient pas au célèbre événement

Middleton portait une jolie robe portefeuille bleu marine à pois blancs assortie au blazer et à la cravate bleu foncé de son fils.

La duchesse de Cambridge portait également une épinglette verte et violette pour marquer son statut de patronne royale du All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC).

William est resté cool en portant un costume de couleur kaki avec une chemise à manches longues bleue et une cravate sombre.

Middleton était sur place la veille pour Elena Rybakina, née en Russie, qui a battu la troisième tête de série Ons Jabeur lors d’une finale féminine historique.

Rybakina, 23 ans, est également la plus jeune championne féminine de Wimbledon depuis Petra Kvitova en 2011.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les membres de la famille royale sont des habitués de l’événement annuel et ont été aperçus en train de regarder le match de quart de finale du simple masculin plus tôt dans la semaine lorsque Djokovic a battu Jannik Sinner, en plus de la victoire de Cameron Norrie contre David Goffin.

Middleton est une fan si passionnée de ce sport et de la compétition estivale annuelle qu’elle n’a raté Wimbledon que deux fois depuis son mariage avec le prince William en 2011.

Le premier événement qu’elle a raté remonte à 2013, lorsqu’elle était enceinte de Prince George, né des semaines après la fin de la série estivale.

En 2020, le tournoi a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.