Prince George correspond à la tenue de papa Prince William à Crickets Ground – Hollywood Life

Crédit d’image : Kieran McManus/Shutterstock

Prince William41 ans, et son fils aîné Prince-Georges, 9 ans, ont été aperçus en train de profiter du Lord’s Cricket Ground à Londres, en Angleterre, samedi. Le prince de Galles et le futur roi portaient tous deux des tenues similaires alors qu’ils étaient assis dans la foule et regardaient le quatrième jour du test des cendres. La tenue de William comprenait un blazer gris sur une chemise boutonnée blanche, et la tenue de George comprenait un blazer noir sur une chemise boutonnée à carreaux blancs.

Les membres de la famille royale ont semblé discuter entre eux en souriant tout au long de l’événement. William a également couronné son look avec des lunettes de soleil pour aider à garder le soleil hors de ses yeux. Ils étaient assis dans des loges privées avec d’autres personnalités tout au long de leur séjour là-bas.

La sortie de William et George intervient après le premier et son jeune frère, Prince-Harryse sont réunis pour honorer leur défunte mère princesse Diana lors d’une cérémonie de remise de prix. Les frères et sœurs, qui auraient été séparés, ont fait une apparition virtuelle aux Diana Awards 2023 vendredi pour célébrer les nouveaux lauréats du prix décerné chaque année en l’honneur de Diana depuis 1999.

William a salué « les réalisations de ces jeunes qui ont réussi » et a déclaré que « c’est un rappel que lorsque nous investissons dans les jeunes, lorsque nous leur fournissons les outils et les opportunités pour faire une différence, ils peuvent vraiment changer le monde », en son message vidéo, qui a été diffusé en premier. Le message vidéo de Harry, qui a été diffusé plus tard dans la cérémonie, mentionnait comment les jeunes qui réussissaient reconnus lui rappelaient sa mère. « Alors que nous nous réunissons, je me souviens de la profonde croyance que ma mère avait dans le pouvoir de transformation des jeunes », a-t-il déclaré. « Elle a reconnu leur capacité unique à remettre en question le statu quo et à faire pression pour une société plus inclusive et plus compatissante. Son héritage continue d’inspirer et de servir d’exemple sur la façon de naviguer dans les complexités de notre monde d’aujourd’hui.

En plus de sa dernière apparition avec George et de son message vidéo en l’honneur de sa mère, William a récemment fait la une des journaux pour ses adorables photos de la fête des pères avec ses trois enfants, dont George, Princesse Charlotte8 et Prince-Louis, 5. Dans l’un des instantanés, Louis avait ses bras autour de son père alors que les quatre visages brillants du groupe semblaient aussi heureux que possible. « Bonne fête des pères », lit-on dans la légende du message avec un emoji au cœur rouge.

