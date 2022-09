Prince George avertit son camarade de classe après avoir craché

Le prince George, le fils aîné du prince William et de Kate Middleton, a apparemment averti certains de ses camarades de classe de “faire attention” car son père gagnera un jour le trône d’Angleterre. Selon Daily Mail, l’auteur royal Katie Nicholl affirme que le royal de 9 ans a dit: “Mon père sera roi, alors tu ferais mieux de faire attention.” Les experts royaux auraient suggéré que le prince George était bien conscient qu’il deviendrait lui-même roi. La famille élève ses enfants, notamment Prince George pour lui faire prendre conscience de la responsabilité dont il héritera un jour. Dans le même temps, la famille royale ne tient pas non plus à alourdir les enfants avec leurs devoirs.

L’auteur royal a déclaré: “Ils élèvent leurs enfants, en particulier le prince George, avec une conscience de qui il est et du rôle dont il héritera, mais ils tiennent à ne pas les alourdir avec le sens du devoir.” Après le roi Charles III qui s’est assis sur le trône après la mort de la reine Elizabeth II, ce sera le prince William, 40 ans, qui en assumera la responsabilité, ce qui fait du prince George le deuxième dans l’ordre pour le trône. On ne sait toujours pas quand on a parlé à l’enfant de 9 ans de ses devoirs royaux, mais on pense d’abord que le prince William et Kate Middleton ont eu la première conversation après le septième anniversaire de George.

“Le but de William en tant que père, a souligné le prince, était de donner à son fils une éducation familiale normale, permettant à la monarchie de rester pertinente et de suivre les temps modernes”, a déclaré l’auteur. George est encore en train de prendre conscience de ses responsabilités et agit comme un enfant dans les lieux publics. Il a déjà été surpris en train de faire des grimaces lors d’un match à Wimbledon, il a même été aperçu en train de tirer la langue aux photographes après les funérailles de la reine Elizabeth. Cependant, il a été noté que le prince George et la princesse Charlotte se sont comportés de leur mieux lors des funérailles.

Notamment, Charlotte a été vue en train de donner à son frère une leçon sur le protocole royal lors des funérailles de la reine Elizabeth. Les deux hommes ont assisté aux funérailles d’État du défunt monarque à l’abbaye de Westminster ainsi qu’au service d’inhumation au château de Windsor. Ils ont rejoint leurs parents en marchant derrière le cercueil de la reine jusqu’à l’abbaye. Avant le service d’inhumation, le cercueil du défunt monarque a été transféré d’un wagon à un corbillard pour qu’il soit conduit à Windsor. C’est à ce moment-là qu’ils ont été capturés sur une vidéo, le jeune royal a conseillé au futur roi de s’incliner devant la défunte reine.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici