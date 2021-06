LE PRINCE Edward et sa femme Sophie Wessex ont plaisanté à propos de l’interview explosive du neveu Harry – plaisantant « Oprah qui? »

Le couple a été « réticent » à s’impliquer dans le drame en cours entre la famille royale et le duc et la duchesse de Sussex.

Le prince Edward et Sophie Wessex ont plaisanté sur l’interview de leur nouveau-veu avec Oprah Winfrey Crédit : AP

Des initiés ont affirmé que les Royals regardaient le couple avec leurs « mains sur les yeux » Crédit : CBS

Le prince Harry, qui a démissionné de ses fonctions royales en mars dernier, a accusé les Royals de « négligence » et a affirmé que son père, le prince Charles, l’avait fait « souffrir » dans son enfance.

Ses nouveaux commentaires choquants sur une nouvelle série Apple + avec Oprah Winfrey ont laissé les membres supérieurs de la famille royale préoccupés par les commentaires futurs car ils ne sont pas en mesure de répondre aux affirmations.

Harry et Meghan Markle ont accusé un membre senior du cabinet d’être « raciste » lors d’une émission spéciale d’une heure avec Oprah Winfrey en mars.

Un initié a affirmé qu’à chaque fois que Harry ou Meghan parlaient publiquement, « la famille regarde avec les mains sur les yeux ».

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient regardé l’émission spéciale de CBS par The Telegraph, le comte et la comtesse de Wessex ont ri sous cape, avec Sophie disant « quelle interview ».

Sophie, 56 ans, a également souligné à quel point c’était agréable d’avoir une « longue conversation » avec le prince Harry après les funérailles du duc d’Édimbourg – insistant sur le fait que le couple est « toujours une famille quoi qu’il arrive ».

Sophie Wessex a eu une «longue conversation» avec le prince Harry après les funérailles de Philip Crédit : Splash

Le prince Harry a parlé de sa mère dans sa récente série sur la santé mentale avec Oprah Winfrey Crédit : AP

Harry a parlé de se sentir «piégé» dans la famille royale Crédit : CBS

La comtesse a sauté sur la défense de l’archevêque de Cantorbéry, après avoir déclaré qu’il avait parlé à la star de l’émission de discussion lors du mariage de Harry et Meghan en 2018 et qu’il n’avait aucune idée de qui elle était.

Sophie a ajouté : « Vous savez, si vous n’aimez pas les chats, il n’y a aucune raison pour que vous sachiez qui elle est. Certainement pas dans ce pays, en tout cas.

Le prince Edward a feint l’ignorance lorsqu’il a été interrogé sur l’interview explosive de son neveux qui a provoqué une rupture au sein des Royals.

Le duc de Sussex est rentré de leur nouvelle maison à Los Angeles pour assister aux funérailles du prince Philip, laissant sa femme et son fils Archie en Amérique.

Après les funérailles d’avril, Harry a été vu en train de parler avec William et la duchesse de Cambridge alors que le groupe quittait le service.

Meghan a affirmé qu’il y avait du racisme dans la famille royale lors de l’interview Crédit : CBS

Sophie a déclaré que le couple était « toujours de la famille » malgré la rupture Crédit : Fonctionnalités Rex

Le duc et la duchesse ont rencontré Oprah Winfrey pour une interview explosive en mars Crédit : CBS

Une source royale a déclaré au moment des funérailles: « Cela ressemblait à un geste conciliant de la part de William d’attendre Harry et de lui permettre de le rattraper et de discuter avec lui et Kate. Cela pourrait être un moment important.

« Harry a semblé reconnaissant de l’opportunité, et Kate a semblé mettre un point d’honneur à laisser les frères marcher seuls ensemble, après avoir brièvement discuté avec Harry également. »

Mais les « pourparlers de paix » de Harry et William lors des funérailles de leur grand-père étaient « voués à l’échec » – parce que Harry avait tout le temps préparé son nouveau documentaire explosif, a déclaré un expert.

Le duc a fait une série de nouvelles allégations extraordinaires dans le programme The Me You Don’t See – y compris que le père Charles l’a laissé « souffrir » au milieu d’une « négligence totale » pour sa santé mentale.

William, Harry et Kate ont été photographiés marchant ensemble après le service, alors qu’il était entendu que Charles et Harry avaient également parlé en privé.

Charles aurait également été « désespéré par une réconciliation » – bien que William aurait été profondément bouleversé, même après avoir rencontré son frère face à face pour la première fois en un an.

Le prince Harry a accusé sa famille d’avoir fait preuve d’une « négligence totale » envers ses problèmes de santé mentale et a affirmé que le prince Charles l’avait fait « souffrir ».

L’apparition de Harry dans le documentaire explosif a laissé la reine « profondément bouleversée » – bien que Charles n’ait pas l’intention de « couper son fils », malgré sa blessure, a-t-on affirmé.

Il a accusé The Firm d’avoir sali Meghan Markle, qui pleurait dans son oreiller tous les soirs, et a déclaré que sa femme n’avait pas cédé à ses pensées suicidaires en raison de la façon dont cela aurait été « injuste » envers lui.