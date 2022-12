Prince dit que William lui a crié dessus dans le doc Netflix Harry & Meghan

Le prince Harry a décrit la terreur d’être crié par son frère, le prince William, lors d’un sommet pour discuter de ses rôles royaux et de sa femme Meghan, dans un nouveau documentaire Netflix.

Dans le deuxième volet du documentaire “Harry & Meghan” de Netflix, sorti jeudi, Harry a déclaré que son père, le roi Charles, avait dit des choses qui “n’étaient tout simplement pas vraies” tandis que feu la reine Elizabeth est restée silencieuse, lors d’un sommet qui a finalement conduit à la Départ des Sussex de la famille royale britannique.

“C’était terrifiant de voir mon frère crier et me crier dessus, et mon père a dit des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère s’est assise tranquillement là et a en quelque sorte tout compris”, dit Harry dans l’épisode cinq.

Netflix a publié jeudi trois autres épisodes de la série en six parties qu’il présente comme un documentaire “sans précédent et approfondi”.

Ils font suite à la sortie la semaine dernière de trois épisodes initiaux, dans lesquels Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont dénoncé ce qu’ils ont appelé “l’exploitation et la corruption” de la presse britannique.