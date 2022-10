Prince des ténèbres, le classique culte de John Carpenter, fête ses 35 ans

John Carpenter est le roi d’Halloween. Et pas seulement parce qu’il a réalisé “Halloween”.

Il est la force créatrice derrière les classiques effrayants de la saison comme “The Fog”, “Christine” et “The Thing”. Une nouvelle trilogie lucrative de suites “Halloween” à son original de 1978 vient de se terminer avec “Halloween se termine” que Carpenter a aidé à marquer et à produire. Lui et son épouse, l’écrivaine et productrice Sandy King Carpenter, supervisent Bandes dessinées Storm Kingqui vient d’avoir 10 ans et propose des dizaines de titres d’horreur et de science-fiction, y compris des sorties spéciales chaque année pour Halloween.

Mais cette année, l’un des films les plus obscurs de Carpenter, “Prince of Darkness”, qui regorge d’insectes et de terreur métaphysique, passe un moment et trouve de nouveaux publics.

Le 35e anniversaire du film a eu lieu le week-end dernier, au cœur de l’heure de pointe des films d’horreur. Service de streaming de films highbrow Canal critère le présente ce mois-ci dans le cadre de sa programmation d’Halloween. Et il est sorti trois fois sur l’horreur centrée sur l’horreur de la société de vidéo à domicile Shout Factory Étiquette Scream Factoryl’édition la plus récente étant un disque haute définition 4K acclamé l’année dernière. (Carpenter est le réalisateur le plus représenté à Scream Factory. “Nous avons essayé d’obtenir tous ses films”, a déclaré Jeff Nelson, directeur marketing et co-fondateur.)

C’est tout un revirement pour “Prince of Darkness”, que les critiques ont critiqué lors de sa sortie en 1987. Le critique du New York Times, Vincent Canby l’a appelé “étonnamment ringard.”

Le film est maintenant considéré comme l’un des meilleurs et des plus intéressants films de Carpenter. Phil Hoad de The Guardian l’a appelé “peut-être le film le plus sous-estimé du réalisateur”. Cheryl Eddy de Gizmodo a déclaré qu’il “contient l’une des représentations les plus troublantes du mal de tous les temps”.

La réévaluation convient parfaitement à Carpenter.

“Cela me fait du bien. C’est un bon sentiment, par opposition à un mauvais sentiment”, a-t-il déclaré, en mettant un accent sec sur “bon” et “mauvais”, dans une récente interview avec CNBC.