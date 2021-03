De plus, Harry a révélé où il se tenait avec son frère, Prince William , et son père prince Charles . Bien qu’il ait clairement indiqué qu’il aimait les membres de sa famille, Harry a également déclaré que lui et le duc de Cambridge étaient sur des «chemins différents» pour le moment et qu’il «y avait beaucoup à faire» en ce qui concerne sa relation avec le prince de Pays de Galles.

«Je suis allée à l’institution et j’ai dit que je devais aller quelque part pour obtenir de l’aide», a-t-elle dit. «J’ai dit ça, ‘Je n’ai jamais ressenti ça auparavant, et j’ai besoin d’aller quelque part.’ Et on m’a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l’institution. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy