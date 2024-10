Primus en « choc complet » après le départ brusque du batteur

Primus fait face à un changement inattendu dans son alignement.

Tim « Herb » Alexander, le batteur de longue date du groupe, a quitté le groupe. Son départ met un terme brutal au troisième parcours du rockeur avec Primus. Alexander a initialement rejoint le groupe en 1989 avant de le quitter en 1996. Il est revenu lorsque le groupe s’est reformé en 2003, puis est reparti en 2010. Son mandat le plus récent a commencé en 2013.

Dans un message partagé via les réseaux sociaux, le groupe a expliqué avoir reçu un e-mail d’Alexander le 17 octobre, « exprimant qu’à compter d’aujourd’hui, il ne serait plus impliqué avec Primus ».

Le groupe a poursuivi en admettant que la nouvelle « a été un choc complet », notant que Primus est au milieu d’une période d’activité passionnante.

« A la suite d’un printemps et d’un été merveilleux en tournée et de quelques projets fabuleux à venir, cela a été un peu déroutant pour nous que Herb se soit retiré si brusquement », expliquait le message. « Après plusieurs tentatives de communication avec Herb, son seul La réponse a été un autre e-mail indiquant qu’il a « perdu sa passion pour le jeu ». Aussi décevant que cela puisse être, nous respectons son choix et cela nous a obligé à prendre des décisions difficiles.

Comment le départ de Tim Alexander affectera-t-il les plans de Primus ?

Primus n’a plus que deux spectacles sur son calendrier 2024, deux représentations les 30 et 31 décembre à Oakland, en Californie. Bien que le groupe ait envisagé d’annuler à la suite du départ d’Alexander, les deux concerts se poursuivront comme prévu avec « une version augmentée de Primus mettant en vedette des membres de Holy Mackerel et Frog Brigade ».

En 2025, le groupe jouera dans le cadre du festival Tool’s Live in the Sand, où Danny Carey de ce dernier groupe jouera à la batterie. Carey a une histoire avec Primus et avait déjà rejoint le groupe en 2014 alors qu’Alexander se remettait d’une opération à cœur ouvert.

Dans la perspective de leur tournée prolongée en 2025, Primus « prévoit de rechercher le plus grand batteur du monde ». Le groupe devrait prendre la route pour une tournée nord-américaine de trois mois à partir d’avril.