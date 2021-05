Primo réserve un billet pour le Royal Ascot avec la victoire de York | Actualités des courses

Primo Bacio a réservé son billet pour Royal Ascot alors qu’elle continuait ses progrès en remportant les Listed Oaks Farm Stables Fillies ‘Stakes à York.

La fillette de trois ans entraînée par Ed Walker intensifiait son voyage à un mile après avoir déjà fait campagne sur six et sept stades, avec ses débuts saisonniers qui se sont soldés par une malheureuse quatrième place dans les Fred Darling Stakes à Newbury en avril.

La distance supplémentaire d’une course mieux connue sous le nom de Michael Seely Memorial semblait être entièrement au goût de la pouliche, car elle a montré un tour de pied impressionnant pour accélérer au-delà de la majorité du peloton avec un furlong à parcourir, traversant finalement la ligne trois. longueurs devant Creative Flair pour l’emporter à 14-1.

Walker a déclaré: « Elle devait juste se détendre pour obtenir le voyage – cela allait être la clé avec elle.

« Elle était un peu enthousiaste et un peu fraîche à Newbury et s’est arrêtée complètement dans son élan. Qui sait à quel point elle se serait rapprochée? Elle s’est correctement arrêtée à un moment clé d’une course.

«Il a été discuté par la suite de savoir si nous devrions la compléter pour les Guinées, mais ce n’était jamais vraiment une option dans mon esprit.

«Elle s’est tellement améliorée tout au long de l’hiver et travaillait la maison, c’est pourquoi nous avons dirigé une pouliche de 79 ans dans un groupe trois.

«Elle a fait un bon tour de pied et a très bien repris aujourd’hui.

« Les Coronation Stakes à Royal Ascot seront les prochains. »

Monté par Andrea Atzeni, Primo Bacio appartient à David Ward, le même propriétaire qui a rejoint Walker pour profiter du succès du groupe 2 de Starman dans le Duke of York Stakes sur le Knavesmire mardi.

Ce dernier est lié pour le jubilé de diamant lors de la réunion royale.

« Il n’y en a pas beaucoup, mais ça a été une bonne semaine », a ajouté Walker.

« C’est très excitant d’aller à Royal Ascot avec eux deux. C’est formidable pour les Wards, qui sont de grands supporters à nous. »

Snow Lantern de Richard Hannon, le favori 10-11, a pris une forte emprise tout au long et n’a pu terminer que troisième alors qu’elle luttait pour trouver le rythme tardif pour poursuivre le duo de tête.

Hannon a déclaré: « Elle était décevante. Elle était très enthousiaste. Nous allons la ramener à la maison et voir comment elle va. »