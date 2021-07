La performance de Primo Bacio dans les Tattersalls Falmouth Stakes à Newmarket vendredi pourrait compenser son absence à Royal Ascot.

L’enfant de trois ans entraîné par Ed Walker était un impressionnant vainqueur des Listed Oaks Farm Stables Fillies’ Stakes lorsqu’il a été vu pour la dernière fois à York à la mi-mai.

Une course dans les Coronation Stakes lors de la réunion royale était la prochaine à l’ordre du jour, mais le temps humide a mis fin à cette idée alors que Walker a retiré la pouliche lorsque le sol est devenu lourd.

Le sprinter de première classe de Walker, Starman, était également un non-coureur d’Ascot pour la même raison et rejoint Primo Bacio pour se réorienter vers Newmarket, le poulain étant prêt à disputer la coupe de juillet, la pièce maîtresse de samedi.

« Curieusement, je me sens plus en confiance avec elle, bien que ce soit une course difficile et qu’elle affronte également les chevaux plus âgés », a-t-il déclaré.

« Peut-être que confiant n’est pas le bon mot, je dirais que je suis plus confiant qu’elle va faire une bonne course.

« À Ascot, je n’étais tout simplement pas sûr du terrain ou du parcours rond.

« Je connaissais la pouliche, je ne pensais tout simplement pas que c’était juste, c’est une très bonne pouliche avec un bon tour de pied – courir un kilomètre raide dans un sol sans fond ne me semblait pas bien.

« Cela pourrait être une bénédiction déguisée que nous soyons là où nous sommes, elle est vraiment fraîche et a l’air fantastique. »

Primo Bacio a été décrite comme une sorte d’arracheuse après six débuts de carrière, mais Walker a l’impression qu’elle s’installe et qu’une partie de son enthousiasme perçu n’est en fait que son port de tête naturellement élevé.

« Je pense qu’elle va de mieux en mieux à cet égard, elle est issue d’une jument appelée Suvenna et son surnom dans la cour est Sassy Sue parce qu’elle est impertinente, elle a cet avantage », a-t-il déclaré.

« Elle a une calèche haute qui donne l’impression qu’elle tire plus fort qu’elle ne l’est en réalité, mais elle le fait simplement en se promenant dans le paddock – c’est juste elle. »

La confiance de Walker dans la pouliche d’Awtaad a été encore renforcée par la forme de Godolphin’s Creative Flair, qui a terminé derrière elle à York et a ensuite remporté les Abingdon Stakes listés à Newbury lors de sa prochaine course.

« La pouliche Godolphin a gagné une Listed la prochaine fois », a déclaré Walker.

« Et c’est juste la façon dont elle a traversé la course et les a rendues ordinaires.

« C’est vraiment excitant de voir où elle va finir, cette pouliche.

« Elle vole, elle est en très bon état. »