Primetime Emmy Awards 2023 : la liste complète des gagnants

Après une autre année brillante pour la télévision, le 75e édition des Emmy Awards sont là pour reconnaître le meilleur des meilleurs en ce qui concerne toutes les programmations nouvelles, anciennes et originales que le public a regardées, diffusées en streaming ou binged au cours de la saison 2022-23.

Initialement prévue pour septembre, la double grève a conduit au report du salon à janvier. Ce qui signifie que la liste des nominés de cette année attend depuis particulièrement longtemps pour savoir s’ils rentreront chez eux avec le trophée tant convoité ou non.

En entrant dans l’émission de lundi, Succession est en tête du peloton avec un nombre impressionnant de 27 nominations pour sa quatrième et dernière saison sur HBO – le plus grand nombre de nominations parmi toutes les séries télévisées cette année. Entre-temps, Ted Lasso arrive juste derrière avec 21 nominations.

Parmi les autres programmes notables nominés figurent ABC École primaire AbbottFX L’oursla série limitée Netflix de Ryan Murphy Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey DahmerHBO Maison du Dragon, Le dernier d’entre nous et Le Lotus Blancainsi que La merveilleuse Mme Maisel sur Prime Video, Hulu Seulement des meurtres dans le bâtiment et le hit Showtime Vestes jaunes.

Alors, qui a fini par crier victoire ? Consultez la liste complète des gagnants – marqués en gras — ci-dessous.

Série dramatique exceptionnelle

Andor

Tu ferais mieux d’appeler Saul

La Couronne

Maison du Dragon

Le dernier d’entre nous

Succession — **GAGNANT

Le Lotus Blanc

Vestes jaunes

Acteur principal exceptionnel dans une série dramatique

Jeff Bridges, Le vieil homme

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession — **GAGNANT

Bob Odenkirk, Tu ferais mieux d’appeler Saul

Pierre Pascal, Le dernier d’entre nous

Jérémy Strong, Succession

Actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique

Sharon Horgan, Mauvaises sœurs

Mélanie Lynskey, Vestes jaunes

Elisabeth Moss, Le conte de la servante

Bella Ramsey, Le dernier d’entre nous

Keri Russell, Le diplomate

Sarah Snook, Succession — **GAGNANT

Acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique

F. Murray Abraham, Le Lotus Blanc

Nicolas Braun, Succession

Michel Imperioli, Le Lotus Blanc

Théo James, Le Lotus Blanc

Matthieu Macfadyen, Succession — **GAGNANT

Alan Ruck, Succession

Will Sharpe, Le Lotus Blanc

Alexandre Skarsgård, Succession

Actrice de soutien exceptionnelle dans une série dramatique

Jennifer Coolidge, Le Lotus Blanc — **GAGNANT

Elisabeth Debicki, La Couronne

Meghann Fahy, Le Lotus Blanc

Sabrina Impacciatore, Le Lotus Blanc

Place Aubrey, Le Lotus Blanc

Rhéa Seehorn, Tu ferais mieux d’appeler Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Simone Tabasco, Le Lotus Blanc

Acteur invité exceptionnel dans une série dramatique

Murray Bartlett, Le dernier d’entre nous

James Cromwell, Succession

Lamar Johnson, Le dernier d’entre nous

Arian Moayed, Succession

Nick Offerman, Le dernier d’entre nous — **GAGNANT

Keivonn Montréal Woodard, Le dernier d’entre nous

Actrice invitée exceptionnelle dans une série dramatique

Hiam Abbass, Succession

Cerise Jones, Succession

Mélanie Lynskey, Le dernier d’entre nous

Tempête Reid, Le dernier d’entre nous — **GAGNANT

Anna Torv, Le dernier d’entre nous — **GAGNANT

Harriet Walter, Succession

Série comique exceptionnelle

École primaire Abbott

Barry

L’ours — **GAGNANT

Service juridique

La merveilleuse Mme Maisel

Seulement des meurtres dans le bâtiment

Ted Lasso

Mercredi

Acteur principal exceptionnel dans une série comique

Bill Hader, Barry

Jason Segel, Contraction

Martin Court, Seulement des meurtres dans le bâtiment

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, L’ours — **GAGNANT

Actrice principale exceptionnelle dans une série comique

Christine Applegate, Mort pour moi

Rachel Brosnahan, La merveilleuse Mme Maisel

Quinta Brunson, École primaire Abbott — **GAGNANT

Natacha Lyonne, Visage impassible

Jenna Ortega, Mercredi

Acteur de soutien exceptionnel dans une série comique

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, devoir de juré

Mousse d’ébène-Bachrach, L’ours — **GAGNANT

Tyler James Williams, École primaire Abbott

Henri Winkler, Barry

Actrice de soutien exceptionnelle dans une série comique

Alex Borstein, La merveilleuse Mme Maisel

Ayo Edebiri, L’ours — **GAGNANT

Janelle James, École primaire Abbott

Sheryl Lee Ralph, École primaire Abbott

Temple de Junon, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Contraction

Acteur invité exceptionnel dans une série comique

Jon Bernthal, L’ours

Luc Kirby, La merveilleuse Mme Maisel

Nathan Lane, Seulement des meurtres dans le bâtiment

Pierre Pascal, Saturday Night Live

Olivier Platt, L’ours

Sam Richardson, Ted Lasso — **GAGNANT

Actrice invitée exceptionnelle dans une série comique

Becky Ann Baker, Ted Lasso

Quinta Brunson, Saturday Night Live

Taraji P. Henson, École primaire Abbott

Judith Lumière, Visage impassible — **GAGNANT

Sarah Niles, Ted Lasso

Harriet Walter, Ted Lasso

Série limitée ou anthologique exceptionnelle

Bœuf — **GAGNANT

Dahmer – Monstre : ​​l’histoire de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones et les Six

Fleishman est en difficulté

Obi Wan Kenobi

Téléfilm exceptionnel

Le Noël magique des montagnes de Dolly Parton

Île de Feu

Hocus Pocus 2

Proie

Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic — **GAGNANT

Acteur principal exceptionnel dans une série ou un film limité ou anthologique

Taron Egerton, Oiseau noir

Kumail Nanjiani, Bienvenue chez Chippendale

Evan Peters, Monstre : ​​l’histoire de Jeffrey Dahmer

Daniel Radcliffe, Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic

Michael Shannon, George et Tammy

Steven Yeun, Bœuf — **GAGNANT

Actrice principale exceptionnelle dans une série ou un film limité ou d’anthologie

Lizzy Caplan, Fleishman est en difficulté

Jessica Chastain, Georges et Tammy

Dominique Fishback, Essaim

Kathryn Hahn, De petites belles choses

Riley Keough, Daisy Jones et les Six

Ali Wong, Bœuf — **GAGNANT

Acteur de soutien exceptionnel dans une série ou un film limité ou d’anthologie

Murray Bartlett, Bienvenue à Chippendales

Paul Walter Hauser, Oiseau noir — **GAGNANT

Richard Jenkins, Monstre : ​​l’histoire de Jeffrey Dahmer

Joseph Lee, Bœuf

Ray Liotta, Oiseau noir

Jeune Mazino, Bœuf

Jesse Plemons, Amour et mort

Actrice de soutien exceptionnelle dans une série ou un film limité ou d’anthologie

Annaleigh Ashford, Bienvenue chez Chippendale

Marie Bello, Bœuf

Claire Danois, Fleishman est en difficulté

Juliette Lewis, Bienvenue chez Chippendale

Camila Morrone, Daisy Jones et les Six

Niecy Nash-Betts, Monstre : ​​l’histoire de Jeffrey Dahmer — **GAGNANT

Merritt Wever, De petites belles choses

Programme d’animation exceptionnel

Bob’s Burgers

Entérgalactique

Primal de Genndy Tartakovsky

Rick et Morty

Les Simpsons — **GAGNANT

Performances de voix off exceptionnelles des personnages

Julie Andrews, Reine Charlotte

Alex Borstein, gars de famille

Mel Brooks, Histoire du monde, partie II

Maya Rudolph, Grande bouche — **GAGNANT

Wanda Sykes, Yankers à manivelle

Ali Wong, Tuca et Bertie

Narrateur exceptionnel

Mahershala Ali, Empire des chimpanzés

Angela Bassett, Bonne nuit Oppy

Morgan FREEMAN, Notre Univers

Barack Obama, Travailler : ce que nous faisons toute la journée — **GAGNANT

Pierre Pascal, Patagonie : la vie au bout du monde

Série de discussions exceptionnelles

L’émission quotidienne avec Trevor Noah — **GAGNANT

Jimmy Kimmel en direct!

Tard dans la nuit avec Seth Meyers

Le spectacle tardif avec Stephen Colbert

Le problème avec Jon Stewart

Série de variétés scénarisées exceptionnelles

Un spectacle de croquis de dame noire

La semaine dernière ce soir avec John Oliver — **GAGNANT

Saturday Night Live

Spécial Variété exceptionnelle (Live)

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVII d’Apple Music avec Rihanna

Chris Rock : Indignation sélective

Elton John Live : adieu au Dodger Stadium — **GAGNANT

Les Oscars

75e édition des Tony Awards

Spécial variété exceptionnelle (préenregistré)

Carol Burnett : 90 ans de rire — **GAGNANT

John Mulaney : Bébé J

Lizzo : Live en concert

Norman Lear : 100 ans de musique et de rire

Trevor Noah : J’aimerais que tu le fasses

Wanda Sykes : Je suis une artiste du spectacle

Série non-fiction hébergée ou spéciale exceptionnelle

La lumière que nous portons : Michelle Obama et Oprah Winfrey

Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté avec David Letterman et Volodymyr Zelenskyy

Stanley Tucci : À la recherche de l’Italie — **GAGNANT

Goûtez à la nation avec Padma Lakshmi

United Shades of America avec W. Kamau Bell

Programme de réalité structurée exceptionnel

Tournée des antiquités

Dîners, ciné-parcs et plongées

L’amour est aveugle

Oeil étrange — **GAGNANT

Aquarium à requins

Programme de réalité non structuré exceptionnel

Matchmaking indien

La course de dragsters de RuPaul

Vendre le coucher du soleil

Règles de Vanderpump

Bienvenue à Wrexham — **GAGNANT

Programme de compétition exceptionnel

La course fantastique

La course de dragsters de RuPaul — **GAGNANT

Survivant

Excellent chef

La voix

Hôte exceptionnel d’un programme de télé-réalité ou de compétition-réalité

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, Oeil étrange

Nicole Byer, J’y suis arrivé!

Padma Lakshmi, Excellent chef

Amy Poehler et Maya Rudolph, Le faire cuire

RuPaul, La course de dragsters de RuPaul — **GAGNANT

Spécial documentaire ou non-fiction exceptionnel

Être Mary Tyler Moore

Judy Blume pour toujours

Ma vie transparente

Pamela, une histoire d’amour

Photo fixe : un film de Michael J. Fox — **GAGNANT

Série documentaire ou non-fiction exceptionnelle

chère maman

Vague de 100 pieds

Secrets des éléphants

Le projet 1619 — **GAGNANT

Les États-Unis et l’Holocauste

Mérite exceptionnel dans la réalisation de films documentaires

L’accusé : damné ou dévoué ?

Réplique

Dernier vol de retour

Le territoire — **GAGNANT

Série comique, dramatique ou de variétés courte exceptionnelle

Awkwafina traîne avec grand-mère

Mieux vaut appeler Saul Formation de cinéaste

Karaoké Covoiturage : La série

Je pense que tu devrais partir avec Tim Robinson — **GAGNANT

Seuls les meurtres dans le bâtiment : une question qui tue

Acteur exceptionnel dans une série comique ou dramatique courte

Kévin Hart, Le Hart 2 : Le Harter

Tim Robinson, Je pense que tu devrais partir avec Tim Robinson — **GAGNANT

Ben Schartz, Le Hart 2 : Le Harter

Actrice exceptionnelle dans une série comique ou dramatique courte

Nathalie Emmanuel, Le Hart 2 : Le Harter

Guy Jasmin, Chroniques de Jessica Wu — **GAGNANT

Paula Pell, Le Hart 2 : Le Harter

Série courte exceptionnelle de non-fiction ou de téléréalité

Maison du Dragon : dans l’épisode

The Last of Us : dans l’épisode

Saturday Night Live présente : derrière le croquis

Succession : contrôler le récit — **GAGNANT

Le Lotus Blanc : Déballage de l’épisode

Pour d’autres catégories Emmys, visitez Emmys.com.

Le 2023 Emmy Awards aux heures de grande écoute diffusé en direct le 15 janvier à 17 h HP, 20 h HE sur Fox, et diffusé à la demande le 16 janvier sur Hulu. En attendant, restez à l’écoute de ETonline.com pour connaître l’intégralité Couverture des Emmys.

CONTENU CONNEXE :