Primés pour leurs cornes, 249 rhinocéros tués en Afrique du Sud au premier semestre de cette année

Au moins 249 rhinocéros ont été tués au cours des six premiers mois de cette année en Afrique du Sud, a déclaré samedi le ministre de l’Environnement, en partie poussé par l’assouplissement des restrictions de verrouillage qui a augmenté le mouvement des braconniers. L’Afrique du Sud abrite près de 80 pour cent des rhinocéros du monde, mais leurs cornes sont prisées dans la médecine traditionnelle en Asie, et les braconniers ont continué à attaquer l’espèce. Ce chiffre représente 83 meurtres de rhinocéros de plus par rapport à la même période en 2020.

Le gros du massacre a eu lieu dans le célèbre parc national Kruger, où 132 rhinocéros ont été tués.

« De janvier à fin juin 2021, 249 rhinocéros ont été braconnés pour leur corne en Afrique du Sud », a déclaré Barbara Creecy, ministre de l’Environnement, des Forêts et de la Pêche dans un communiqué.

Creecy a déclaré que la levée du verrouillage strict « semble avoir vu une augmentation du braconnage de rhinocéros au cours des six premiers mois de 2021 », avec une augmentation notable de la pression des braconniers dans les provinces du Limpopo, du Mpumalanga et de l’État libre où se trouvent un grand nombre de réserves privées de rhinocéros. .

Le ministère a déclaré qu’il surveillait la pression accrue exercée sur les réserves privées de rhinocéros, car elles jouent un rôle important dans la protection des rhinocéros.

Les rhinocéros sont tués pour leurs cornes, très prisées dans toute l’Asie à des fins traditionnelles et médicinales. Le commerce est lucratif et des milliers de rhinocéros ont été braconnés en Afrique du Sud au cours de la dernière décennie. Habituellement vendue sous forme de poudre, la corne de rhinocéros est composée principalement de kératine, la même substance que dans les ongles humains.

