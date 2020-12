La «prime vue sur la mer» a augmenté de 19 000 £ en un an, car Covid-19 a conduit les acheteurs de maisons à donner la priorité aux «promenades sur la plage et à une vie de contentement».

Le site Web de listes de propriétés Rightmove a analysé les prix demandés pour les maisons en vue de la mer et celles qui ne le sont pas et a constaté que celles près de la côte commandaient un prix demandé 86 060 £ plus élevé que l’alternative, une prime de 31%.

Le prix moyen indiqué d’une maison près de la mer au troisième trimestre de cette année était de 368 278 £. Cela se compare à 319 645 £ à la même période l’an dernier, ce qui représentait une prime de 66 959 £.

Tim Bannister, directeur des données immobilières chez Rightmove, a déclaré: «Nous savons d’après notre récent rapport que, partout en Grande-Bretagne, les personnes qui vivent dans les zones côtières sont les plus satisfaites de l’endroit où elles vivent.

«Qu’il s’agisse de promenades le long du week-end le long de la plage ou d’apercevoir à travers la fenêtre de l’eau scintillante au loin, les gens apprécient ce lien avec la mer et profitent de la vie dans les environs.

«Nous avons vu la demande de maisons côtières augmenter cette année et il va donc de soi que les maisons avec vue sur la mer exigent une prime de prix substantielle.»

La pandémie de coronavirus a conduit plus de personnes à rechercher des propriétés plus éloignées des villes ou avec des jardins, car elles passent plus de temps à la maison. Et il semble qu’une maison en bord de mer coche de nombreuses cases pour les acheteurs.

Fran Moynihan, directeur de Savills Waterfront, un agent immobilier, a déclaré que la mer faisait «partie de notre culture» en tant que nation insulaire.

Elle a ajouté: «D’ordinaire, les maisons en bord de mer sont populaires, mais cette année, nous avons vu la demande pour un mode de vie côtier augmenter encore plus.»

Les prix des maisons ont également grimpé depuis le début de la pandémie, Halifax ayant annoncé plus tôt cette semaine que le prix moyen de l’immobilier avait augmenté de 15000 £ depuis la fin juin, la plus forte croissance depuis 2004.

Cependant, certains experts préviennent qu’il pourrait y avoir une correction l’année prochaine après la fin du congé du droit de timbre du gouvernement.