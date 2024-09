Prime Video vient de sortir mon film le plus attendu de l’année

J’ai attendu si longtemps pour regarder « Challengers ». Maintenant qu’il vient de sortir sur Prime Video, je peux enfin le regarder ce week-end.

Maintenant, vous vous demandez peut-être : « Pourquoi ne l’avez-vous pas simplement vu au cinéma ? » Et c’est une question légitime. Mais avec un nouveau-né à la maison, une soirée au cinéma n’était pas envisageable. Je devais toujours attendre que ce film arrive sur l’un des meilleurs services de streaming pour regarder ce drame érotique déguisé en film de sport.

Bon, c’est un peu négliger le rôle important que joue le tennis dans ce film. Mais même si le réalisateur Luca Guadagnino prend grand soin de l’intrigue axée sur le sport, il s’agit en réalité du triangle amoureux entre Zendaya, Josh O’Connor et Mike Faist.

Eh bien… ça et la bande-son techno de Nine Inch Nails. Voici pourquoi vous devriez regarder « Challengers » – actuellement mon film le plus attendu que je n’ai pas encore vu cette année – sur Prime Video ce week-end, et pourquoi il aurait dû être disponible sur le service de streaming d’Amazon bien plus tôt.

De quoi parle « Challengers » ?

Dans « Challengers », Zendaya incarne Tashi Duncan, une star du tennis devenue coach. Le film se concentre sur elle et les joueurs de tennis professionnels Patrick Zweig (Josh O’Connor) et Art Donaldson (Mike Faist) et suit leur relation commune sur 13 ans.

Et c’est une relation compliquée. Racontée selon une structure non linéaire, « Challengers » fait des allers-retours entre le trio en tant qu’étoiles montantes (2006, le trio à l’université avant et après qu’une blessure brutale ait fait dérailler la carrière de Tashi (2007-2011) et le trio de nos jours (2019) après que Patrick soit tombé en disgrâce tandis qu’Art est l’un des meilleurs joueurs de tennis du monde grâce au coaching de Tashi.

En fin de compte, le récit se termine par deux matchs entre les deux pros du tennis masculin. Dans la première partie de la chronologie, les deux s’affrontent pour le titre en simple junior garçons à l’US Open. De nos jours, les deux s’affrontent en finale de l’événement ATP Challenger Tour à New Rochelle. Quelle que soit la chronologie, c’est toujours pour Tashi qu’ils jouent.

« Challengers » parle de passion, pas d’intrigue

Encore une fois, le sport n’est pas non pertinent Mais si l’intrigue est chargée de tennis, l’histoire porte sur la romance souvent toxique du trio. Il y a de la passion, des disputes, de l’infidélité et à peu près tout ce que l’on peut attendre d’un drame romantique bien écrit. Sans l’alchimie entre Zendaya, O’Connor et Faist, ce film ne fonctionne tout simplement pas – tennis ou pas – et cela se voit même dans la bande-annonce.

Mais ce film bénéficie également d’une bande originale brillante composée par Trent Reznor et Atticus Ross. Ces deux-là, tous deux membres du groupe emblématique Nine Inch Nails, transforment pratiquement n’importe quelle bande originale de film en quelque chose de brillant, et à quelques occasions, même en une médaille d’or aux Oscars. Leur bande originale est la principale raison pour laquelle je veux voir le prochain film « Tron : Ares » et c’est certainement une raison pour laquelle j’ai hâte de voir « Challengers ».

Amazon doit arrêter d’essayer de faire de MGM Plus une réalité

J’espère que vous êtes désormais convaincu par « Challengers » et que vous l’avez déjà mentalement mis en file d’attente sur Prime Video. Surtout si, comme moi, vous faites partie des centaines de millions de personnes qui ont Prime Video dans le cadre de leur abonnement Amazon Prime.

Malheureusement, nous aurions tous pu déjà voir « Challengers » sur Prime Video si Amazon n’avait pas continué à essayer de faire de MGM Plus une chose.

L’un des Amazon autre En plus des services de streaming, MGM Plus propose une sélection d’émissions et de films qui, il faut l’avouer, sont souvent de très bonne qualité. En effet, il propose des émissions et des films produits au cours des 100 dernières années par le légendaire studio hollywoodien Metro-Goldwyn-Mayer.

Mais je ne veux pas payer pour un deuxième service de streaming pour regarder tout le contenu d’Amazon. Je veux regarder tout le contenu d’Amazon sur Prime Video, que j’ai déjà en payant pour Amazon Prime. Et si Amazon mettait simplement toutes ses séries et tous ses films sur le service de streaming que j’ai déjà, j’en regarderais probablement beaucoup plus.

Par exemple, « Challengers » est diffusé sur MGM Plus depuis juillet. Nous aurions tous pu le regarder déjà. Mais nous ne l’avons pas fait parce que nous ne voulions pas payer 7 $ par mois pour encore un autre service de streamingsurtout quand le film est de toute façon destiné à être diffusé sur Prime Video. Nous avons déjà vécu cela avec « American Fiction », et nous n’avons pas eu besoin de le refaire avec « Challengers ».

