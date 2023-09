Prime Video The Wheel of Time S2 Review: L’obscurité s’insinue

La roue du temps entre dans sa deuxième saison cette semaine avec un troisième volet déjà en route. Cela libère Adaptation de Robert Jordan par Prime Video se plonger dans des intrigues qui ne doivent pas être résolues en seulement huit épisodes, avec des enjeux à la fois plus élevés et plus incertains pour tous ses personnages.

Regardez un extrait du film Feminist Horror Noir Perpetrator de Jennifer Reeder

io9 a reçu les quatre premiers épisodes à l’avance, et nous ne gâcherons aucun rebondissement dans cette revue. Quelques mois se sont écoulés depuis que les jeunes magiquement doués des Deux-Rivières — Rand (Josha Stradowski), Egwene (Madeleine Madden), Perrin (Marcus Rutherford), Mat (Dónal Finn, remplaçant parfaitement Barney Finn de la saison dernière) et Nynaeve (Zoë Robins) — ont terminé leur quête avec Moiraine (Rosamund Pike) et Lan (Daniel Henney). Le mystère qui propulse la première saison (lisez notre rattrapage ici) découvrait qui parmi le groupe était le Dragon Reborn, destiné à affronter le maléfique Ténébreux et à sauver le monde – un monde qui, soit dit en passant, est encore en train de se reconstruire après la dernière bataille entre Dragon et Ténébreux. années auparavant.

La série a pris son temps pour dévoiler ce que les fans de la série de livres de Jordan savaient déjà : Rand est le Dragon Reborn. Après avoir apparemment vaincu le Ténébreux (Fares Fares) lors de la finale de la saison, et craignant la croyance largement répandue selon laquelle tout homme ayant la capacité d’utiliser la magie ou de « canaliser le Pouvoir Unique » dans Roue du temps jargon, perdrait la raison et tuerait tous ses proches, a-t-il dit à Moiraine, un membre exilé des Aes Sedai, une organisation de puissantes femmes canalisantes, de faire comme s’il était mort, et il s’est dirigé péniblement vers son propre exil qu’il s’est imposé.

Perrin (Marcus Rutherford) et ses yeux de loup. Photo : Jan Thijs/Prime Vidéo

Alors que nous reprenons les personnages de la saison deux, personne ne vit sa meilleure vie, même si certains sont bien moins bien lotis que d’autres. Au bas du tas se trouve Moiraine, dont la connexion avec le Pouvoir Unique a été rompue par le Ténébreux lors de la confrontation avec Rand. Toujours d’une présence glaciale, elle est désormais déprimée et souffre d’un SSPT extrême. Lan, son fidèle gardien, ne sait pas non plus comment agir ni quoi faire maintenant que le but de sa vie lui a été retiré. Egwene et Nynaeve sont toutes deux en mode lutte tout en relevant le défi en tant que novices d’Aes Sedai, en particulier Nynaeve, qui a du mal à exploiter le Pouvoir Unique malgré ses immenses talents. Mat, apparemment remis d’avoir été possédé par un poignard maléfique dans la première saison, est détenu « en observation » à la demande de Moiraine par Liandrin (Kate Fleetwood), une Aes Sedai dont la haine de Moiraine est juste derrière sa haine des hommes, en particulier de ceux-là. qui peut canaliser.

Perrin s’amuse un peu mieux, qui a toujours ces visions étranges et voit des loups partout, mais est maintenant sur la route avec le joyeux Ogier Loial (Hammed Animashaun) et un groupe de guerriers sympathiques à la recherche de la Corne de Valère, une arme magique. volé par les loyalistes de Dark One lors de la première saison. Rand, quant à lui, vit incognito dans le pays lointain de Cairhien, s’occupant des patients d’un hôpital local et passant tout son temps libre au lit avec une séduisante aubergiste nommée Selene (Natasha O’Keeffe). Et le Ténébreux ? Eh bien, reprenons ce que nous avons dit à propos de personne ne vivant sa meilleure vie, car son étoile est à la hausse, et même les gentils ne peuvent nier que son influence devient de plus en plus importante. Comme la saison deux l’établit rapidement, le personnage joué par Fares Fares dans la première saison n’était pas réellement le Une sombre; ce n’est pas le meilleur gars, mais toujours un membre de haut rang des forces du mal. Libéré grâce à Rand et Moiraine (oups !), il parcourt désormais le monde en invoquant d’autres types de la pègre et en prêtant son influence aux méchants mortels.

Moiraine (Brochet Rosamund) Photo : Jan Thijs/Prime Vidéo

Cela inclut l’un des nouveaux éléments les plus excitants de la saison deux : la Grande Dame Suroth (Karima McAdams), une dirigeante cruelle dont l’armée massive Seanchan a été vue en train de lancer son invasion à la fin de la première saison, et dont les canalisateurs résidents sont de sinistres petites filles avec d’étranges masques dorés. se couvrant la bouche – utilisez le Pouvoir Unique de manière horriblement destructrice. Chaque détail de cet équipage, depuis les ongles étrangement longs de High Lady Suroth jusqu’au ton américain de son lieutenant (dans une série où presque tout le monde utilise l’accent britannique « fantastique standard »), est effrayant comme l’enfer, et chaque fois qu’ils sont à l’écran La roue du temps s’incline davantage vers Game of Thrones (en particulier ses aspects les plus sanglants) qu’une influence plus cohérente Le Seigneur des Anneaux.

Avec toutes ces pièces placées sur La roue du tempsLe tableau ne cesse de s’élargir et, libérée de l’exposition qui remplissait la première saison, la saison deux trouve un rythme agréable ; il y a encore de quoi s’inquiéter de la « dernière bataille » imminente, mais avec une autre saison entière à venir après celle-ci, il n’y a pas de précipitation pour y arriver. Au lieu de cela, nous passons du temps avec les personnages, dont la plupart passent la première moitié de la saison à apprendre des leçons qui les aideront probablement à tracer leurs différents chemins vers la prochaine confrontation. Séparer les héros – et cela inclut Egwene et Nynaeve, qui sont proches sur le plan logistique mais ont des gouffres émotionnels béants entre eux – est un stratagème courant dans la fantasy, mais c’est un moyen efficace de forcer chacun à travailler sur lui-même afin qu’il soit plus fort quand les inévitables retrouvailles arrivent.

Un autre point notable de la saison jusqu’à présent est son regard fascinant sur le fonctionnement interne des Aes Sedai ; nous en avons eu un aperçu dans la première saison, mais la saison deux révèle non seulement la formation ardue que les novices doivent endurer, mais approfondit également les tensions politiques et philosophiques importantes qui imprègnent ses rangs les plus élitistes. Liandrin était en quelque sorte un antagoniste d’une note la saison dernière, mais nous avons ici un aperçu de la femme compliquée derrière cette mâchoire en verre taillé, rehaussée par la performance enflammée de Fleetwood. Un autre peu de Roue du temps la tradition qui fait l’objet d’un examen plus approfondi est le lien unique entre un Aes Sedai et son gardien, ou plusieurs gardiens dans certains cas ; même si la magie est impliquée, le lien repose sur une confiance et un respect absolus. C’est censé durer toute une vie, et la relation brisée entre Moiraine et Lan – dont l’affection platonique mais profondément ancrée était le fondement de la première saison – est décrite comme un processus angoissant, en particulier pour Lan.

Lan (Daniel Henney) Photo : Jan Thijs/Prime Vidéo

Au fur et à mesure que l’histoire avance, on comprend mieux pourquoi les villageois de Two Rivers tiennent tant à maintenir leurs propres liens : il est impossible de faire confiance à qui que ce soit. La roue du temps, mais vous avez plus de chance avec des personnes que vous avez connues toute votre vie qu’avec des nouveaux arrivants qui semblent n’avoir que vos meilleurs intérêts à cœur. C’est un thème qui émerge au cours de la première moitié de la saison, et il va sans aucun doute devenir encore plus important à mesure que les personnages seront confrontés à de nouvelles profondeurs d’obscurité déchirantes. Pour tous ses tropes – et il y en a beaucoup, y compris de nombreux moments qui sembleront familiers aux fans de celui-ci autre grande série fantastique Prime Video, Les anneaux de pouvoir—La roue du temps est toujours une balade divertissante. Il fait un travail admirable en tirant les fils de l’énorme série de livres de Jordan pour les intégrer dans une histoire qui ne vous surprend pas toujours, mais qui vous gardera à 100% à regarder pour voir ce qui se passera ensuite.

La roue du temps publie ses trois premiers épisodes sur Prime Video le 1er septembre, avec un déploiement hebdomadaire des cinq épisodes qui suivent.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.