Prime Video révèle le casting de la série animée

Lors de son panel New York Comic-Con pour ses prochains spectaclesPrime Video a dévoilé le casting complet de sa série musicale animée, Hôtel à Hazbin. Basé sur la populaire vidéo YouTube de 2019 de la créatrice Vivienne Medrano, le streamer a d’abord taquiné le Série soutenue par A24 à la fin du mois de septembre.

Dans le rôle principal, Erika Henningsen incarne Charlie Morningstar, la fille de Lucifer qui décide d’ouvrir un hôtel en enfer pour aider les âmes à se racheter afin qu’elles puissent monter au paradis et réduire la population des enfers. Henningsen est surtout connu pour avoir dirigé la version musicale de Broadway de Méchantes filles, expérience qui sera utile puisque Hazbin contiendra des séquences musicales. Encanto Stephanie Beatriz interprétera Vaggie, la petite amie de Charlie qui aide à gérer l’hôtel.

Hazbin Hotel – Bonne journée en enfer | Vidéo principale

Parmi les autres membres clés de la distribution figurent Keith David dans le rôle du barman de l’hôtel Husk ; Amir Talaï (père américain) en tant que démon radio Alastor ; Alex Brightman (Impasse : Parc Paranormal) dans le rôle de Sir Pentious, un démon de l’ère victorienne essayant d’être moderne ; et Kimiko Glenn (Spider-Man : dans le Spider-Verse) en tant qu’employé de l’hôtel Nifty. Joël Pérez (Cochez, cochez… Boum !) et Christian Borle (Fracasser) expriment respectivement les démons Valentino et Vox. Et enfin, Blake Roman (Sang bleu) exprimera Angel Dust, une star de cinéma pour adultes et la première âme damnée que Charlie et sa compagnie tentent de racheter.

Parallèlement à la révélation du casting principal, Prime Video a présenté un numéro musical pour la série. Au-delà du chant, la séquence souligne à quel point Charlie a du pain sur la planche pour éliminer la population de l’Enfer, d’autant plus que l’endroit est dans un désarroi chaotique constant, que les citoyens s’entretuent joyeusement dans la rue ou ont simplement des relations sexuelles ouvertement dans leurs maisons. pour que quiconque puisse le voir.

Hôtel à Hazbin arrivera sur Prime Video en 2024.

