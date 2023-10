Prime Video révèle la première de Merry Little Batman en décembre

Sur un Dark Christmas Knight, deux Caped Crusaders se lèveront pour affronter la galerie des grincheux de Gotham.

Le Studios DC et Animation Warner Bros. spécial vacances Joyeux petit Batman était l’un des Prime Video acquisitions issues du re-homing Max des propriétés cinématographiques et télévisuelles sur la plateforme de streaming. Avec un premier regard sur l’art de l’affiche, Joyeux petit Batman obtient une date de sortie officielle.

Image: Vidéo principale

Les fans de l’univers DC pourront se plonger dans l’esprit des fêtes le 8 décembre lorsque le long métrage d’animation commencera à être diffusé sur Prime Video. Décrit comme « une comédie d’action familiale animée », le long métrage est centré sur le fils de Bruce Wayne, Damian, qui obtient seul à la maison à Wayne Manor et décide que c’est à lui de se transformer en « Little Batman », affrontant les méchants déterminés à détruire les vacances et à assurer la sécurité de Gotham City.

Le film est produit par Warner Bros. Animation et présente les voix de Yonas Kibreab, Luke Wilson, James Cromwell et David Hornsby. Spectacle régulierMike Roth de Mike Roth réalise à partir d’un scénario de Morgan Evans (Les Teen Titans partent !) et Jase Ricci (Batman : le destin qui s’est abattu sur Gotham). Roth est producteur exécutif, aux côtés de Sam Register (Looney Tunes les dessins animés).

Montre Joyeux petit Batman Le 8 décembre le Vidéo principale.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.