Prime Video : rafraîchissement de la saison 1 de Wheel of Time avant la saison 2

Tout le monde arrive à la Tour Blanche, mais Mat, hanté par sa rencontre rapprochée avec le Pouvoir Unique, décide de rester derrière plutôt que d’accompagner le groupe pour affronter le Ténébreux à l’Œil du Monde. Tout le monde (sauf Mat) se rend à Fal Dara, un royaume qui borde l’Œil du Monde. Enfin, Rand se rend compte qu’il est le Dragon Reborn, alors lui et Moiraine partent pour terminer le voyage.

Alors que l’armée du Ténébreux se rapproche de Fal Dara, Nyneave et Egwene utilisent leurs pouvoirs pour le repousser ; Nyneave ne survit pas, mais Egwene parvient à la ramener. Perrin, quant à lui, aide à déterrer la Corne de Valère – un outil important que le Dragon Reborn doit utiliser lors de la dernière bataille – mais la voit volée par un Darkfriend, un adepte du Dark One qu’il reconnaît comme un colporteur qui avait l’habitude de visiter Two Rivers.

La confrontation de Rand avec le Ténébreux est un peu décevante ; il lui a montré un avenir idyllique avec Egwene qu’il peut forcer à exister s’il le souhaite, mais il résiste à la tentation – réalisant que juste parce qu’il veut cet avenir, elle ne le fait pas – et utilise un puissant artefact (qui lui a été donné par Moiraine) qui amplifie suffisamment sa force One Power pour soumettre le Ténébreux. Il se rend compte que maintenant qu’il a « touché la Source », il pourrait ressentir un sentiment de folie, alors il dit à Moiraine de dire à tout le monde qu’il est mort et s’en va seul.

Moiraine, quant à elle, a perdu sa magie grâce au Ténébreux. Lorsque Lan la trouve à l’Œil du Monde, elle lui annonce la mauvaise nouvelle et y ajoute en disant que la lutte de Rand avec le Ténébreux n’était pas la dernière bataille fatale qu’ils pensaient qu’elle serait. Il y a plus à venir.

La dernière scène est une petite fille sur une plage, regardant une flotte de navires approcher. Chaque navire a des femmes sur son pont qui travaillent ensemble pour canaliser ce qui ressemble à un raz-de-marée géant ; la scène se coupe avant qu’elle ne s’écrase sur le rivage.