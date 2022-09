Prime Video: Les meilleurs films fantastiques que vous devez regarder

Première vidéola liste de fantaisie les films sont assez clairsemés – mais ils ont le plus grand nom du genre le Seigneur des Anneaux. Cela signifie que vous pouvez rattraper les films classiques de la Terre du Milieu de Peter Jackson à temps pour la nouvelle série télévisée préquelle mégabucks d’Amazon Les anneaux de pouvoir.

Et il y a aussi des classiques froids comme la pierre, de l’étrange science-fiction à l’épée et à la sorcellerie. Que vous recherchiez une toute nouvelle version ou un classique du coffre-fort, il y en a pour tous les goûts.

Découvrez quelques-uns des meilleurs films fantastiques ci-dessous!

Jour de la marmotte est l’une des comédies les plus légendaires jamais réalisées et présente – selon à qui vous demandez – peut-être la meilleure performance de Bill Murray à ce jour.

Photos de l’élan

Adapté du roman classique d’Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray, ce film de 2009 raconte l’histoire de Dorian Gray (Ben Barnes) et du portrait qu’il garde caché, qui vieillit et se ternit alors qu’il vit dans une éternelle jeunesse. Le film met également en vedette Colin Firth dans le rôle de Lord Henry Wotton.