Prime Video : les meilleures émissions télévisées de science-fiction à regarder

Vous êtes probablement au courant des émissions de science-fiction diffusées Première vidéo si vous avez regardé les dernières gouttes hebdomadaires. La bonne nouvelle est que le catalogue arrière du streamer Amazon est bien meilleur.

Homologue est une montre incontournable, et vous devriez jeter un coup d’œil à The Expanse et The Man in the High Castle si vous ne l’avez pas déjà fait. La qualité varie entre les deux, mais vous pourriez trouver des crochets comme la famille britannique dans Humans, par exemple, qui valent la peine de rester.

Télévision Sony Pictures Porte des étoiles SG-1 (1997-2007) Se déroulant un an après Stargate en 1994, la série télévisée suit une équipe d’opérations spéciales de l’US Air Force qui explore la galaxie et défend la Terre contre les menaces extraterrestres. Les effets ne tiendront probablement pas le coup, mais la douce nostalgie devrait compenser.

Capture d’écran Amazon Studios/YouTube/CNET Contes de la boucle (2020) Pas seulement un autre spectacle sur une petite ville où des choses étranges se produisent, Tales from the Loop a des couches sous sa belle surface. Basée sur un livre d’art narratif de l’artiste suédois Simon Stålenhag, la série est magnifique à regarder. Des cadres méticuleux et symétriques dégagent en quelque sorte une sensation picturale. Les citadins interconnectés sont tout aussi nuancés, leurs histoires explorant la solitude, le vieillissement et l’impact de la technologie.

Studios Amazon Est-ce le prochain Stranger Things ? Vélos, vérifiez. Les années 80, vérifiez. Ali Wong jouant l’ancienne version de l’un des personnages qui interagit avec ledit personnage plus jeune de manière hilarante… vérifier ? Oui, Paper Girls a son propre truc. Basé sur la superbe série de bandes dessinées de Brian K. Vaughn, Paper Girls déploie au maximum les manigances du voyage dans le temps, plaçant ses quatre jeunes héroïnes au centre d’une guerre entre les factions du voyage dans le temps. Marquant de jeunes acteurs impressionnants dont les personnages sont confrontés à de dures révélations sur chacun de leur futur, Paper Girls est une explosion charmante. Malheureusement, Amazon annulé ça après une saison. Croisons les doigts, un autre réseau le récupère.

Studios Amazon Night Sky n’est pas le titre le plus évocateur, et la série d’une saison n’atteint pas les sommets de la science-fiction que certains recherchent peut-être. Bien qu’il présente un mystère à combustion lente impliquant une planète extraterrestre, la plus grande force de Night Sky est le drame émouvant, parfois étonnamment drôle, entre un vieux couple, le plus improbable des protagonistes. Confrontés à des problèmes de santé, sans parler de nouveaux invités dangereux, Franklin et Irene York (les immenses JK Simmons et Sissy Spacek) font de leur mieux pour donner un sens à un portail vers une planète mystérieuse et désolée.

Studios Amazon Cette mini-série de science-fiction a eu plus ou moins de succès, c’est donc une recommandation pour le seul épisode qui l’a sorti du parc. C’est en grande partie grâce à Anne Hathaway. Elle joue dans l’épisode 1 de Solos en tant que Leah, une physicienne qui parvient à communiquer avec le futur, mais se heurte à des obstacles créés par son plus grand ennemi : elle-même. Ces montagnes russes d’un épisode couvrent toute la gamme des émotions et devraient être le seul épisode que vous regardez du lot.

Showtime/YouTube/Capture d’écran L’homme qui est tombé sur terre (2022) D’après le roman de Walter Tevis. Chiwetel Ejiofor incarne un extraterrestre qui atterrit sur Terre à la recherche de l’aide d’un brillant scientifique. Bill Nighy joue Thomas Jerome Newton, un extraterrestre tombé sur Terre dans l’adaptation cinématographique de 1976, un rôle joué à l’origine par David Bowie. Chaque épisode de cette suite porte le nom d’une des chansons de Bowie. Une série plus que solide et divertissante qu’il vaut mieux regarder sans la comparer au matériel précédent. Note : Un seul épisode est disponible, un teasing pour vous faire payer plus, évidemment. Même si la série n’a pas été renouvelé pour une deuxième saison.

Studios Amazon Amazon a sauvé The Expanse du domaine de la télévision annulée, portant la série à six saisons. Dieu merci, car The Expanse est une science-fiction intelligente avec des personnages réalistes, des valeurs de production élevées et une touche de détective noir. Dans un futur où l’humanité a colonisé le système solaire, un complot menace de déclencher une guerre froide entre les plus grandes puissances. Une bande d’anti-héros se retrouve au centre. Attendez-vous à plus de thèmes occidentaux spatiaux dans les saisons ultérieures toujours excellentes.

Studios Amazon Avec Chloe Grace Moretz, The Peripheral est une toute nouvelle série de science-fiction des créateurs de Westworld. C’est un pas en avant en termes de fourniture d’un récit plus simple et plus facile à suivre. Flynne Fisher (Moretz) et son frère Burton (Jack Reynor) sont impliqués dans un nouveau jeu vidéo dangereux qui les mène à Future London et à un combat pour sauver le monde. Basé sur le roman de William Gibson, The Peripheral s’inspire d’un riche matériel source et présente une aventure passionnante, bien qu’un peu générique.

Capture d’écran Amazon Studios/YouTube/CNET Les comparaisons Black Mirror sont inévitables avec cette série britannique sur la technologie qui a mal tourné. Situé dans un Londres futuriste, The Feed se concentre sur un implant qui permet aux gens de diffuser leur vie en direct sans avoir besoin d’appuyer sur un bouton sur un téléphone. Non, absolument rien ne va pas. Un casting impressionnant comprend David Thewlis et Michelle Fairley. Bien qu’il ne soit pas aussi poli ou profond que Black Mirror, The Feed vaut toujours le détour.

Capture d’écran de la chaîne 4/YouTube/CNET Les humains ne sont peut-être pas entièrement originaux, mais les pièces assemblées chantent. Une famille britannique achète un robot artificiellement intelligent appelé “synthétiseur” pour les aider dans leur vie bien remplie. Cette approche fondée des robots sensibles et potentiellement dangereux est l’une des plus grandes forces des humains. Au centre du doux : un lien innocent entre la fille cadette de la famille et Anita, la synthé élégante et efficace de Gemma Chan. Un mystère entraîne la famille dans les origines des robots, qui explorent des thèmes philosophiques incontournables tels que l’humanité, la douleur, les souvenirs et la réalité.

Elisabeth Sisson Rêves électriques de Philip K. Dick (2017-2018) Electric Dreams est à la hauteur de son nom, chaque épisode de la série d’anthologies est un produit vibrant et raffiné ronronnant sur les idées de son matériau source : les œuvres de Philip K. Dick. Comme pour la plupart des anthologies, certains épisodes sont meilleurs que d’autres, mais si vous avez envie de raconter des histoires avec des configurations de type Black Mirror, laissez cette rêverie vous échapper.

Première vidéo Pour la science-fiction trippy qui vous demande d’allumer votre générateur de théorie sauvage, ne cherchez pas plus loin que Outer Range. Le western de science-fiction se déroule dans le ranch de la famille Abbott, où le patriarche Royal (Josh Brolin) cache un secret tout-puissant. Lorsqu’un étranger arrive en ville (Imogen Poots), il est obligé de confronter son passé, son présent et son futur, et pas seulement au sens métaphorique. Bizarre d’une manière à laquelle vous ne vous attendez pas, Outer Range est une sortie de science-fiction solide qui vaut la peine d’être conservée. Autre raison d’investir : Amazon a renouvelé le néo-western pour une deuxième série.

Studios Amazon L’Homme au haut château (2015-2019) The Man in the High Castle imagine une histoire alternative où les puissances de l’Axe (Rome-Berlin-Tokyo) gagnent la Seconde Guerre mondiale. Basée sur un roman de Philip K. Dick, la série suit des personnages des années 60 qui vivent dans un univers parallèle, où l’Allemagne nazie et l’Empire du Japon contrôlent les États-Unis. Mais il y a des images d’actualités impossibles faisant surface d’un monde où l’Allemagne et le Japon perdent la guerre, provoquant la rébellion de certains. Pour vraiment marteler ses références dystopiques, The Man in the High Castle est dirigé par le producteur Ridley Scott. Entièrement réalisé et avec une intrigue ciblée, c’est une télévision captivante.

Capture d’écran Starz/YouTube/CNET L’homologue met en vedette JK Simmons jouant contre JK Simmons. Soyez excité à ce sujet pendant une seconde. Situé en Allemagne pendant une guerre froide, le thriller de science-fiction suit un humble grognement de bureau découragé par sa vie sombre. Puis un jour – épisode 1 spoiler – il bascule au travail et se rencontre, mais une meilleure version d’un monde parallèle. Des secrets, une action tendue et une performance magistrale à double rôle de Simmons font de Counterpart une montre incontournable.