Prime Video d’Amazon ajoute Apple TV Plus comme module complémentaire d’abonnement

Amazon et Apple, deux géants de la Silicon Valley, s’associent plus étroitement dans le domaine du streaming.

Plus tard ce mois-ci, Apple TV+ sera disponible via Prime Video aux États-Unis sous forme d’abonnement complémentaire pour 9,99 $ par mois, a annoncé mercredi Amazon.

Apple TV+ rejoint la collection de plus de 100 options d’abonnement complémentaires de Prime Video aux États-Unis, qui incluent Max de Warner Bros. Discovery, Paramount+ de Paramount Global, Crunchyroll de Sony et MGM+, propriété d’Amazon.

L’accord visant à intégrer Apple TV+ dans Prime Video fait partie de la stratégie d’Amazon visant à regrouper autant d’options de divertissement que possible pour les clients – disponibles sur une seule facture, dans une seule application.

« Prime Video est une destination de divertissement de premier ordre offrant une large sélection de programmes premium », a déclaré Mike Hopkins, vice-président directeur et responsable de Prime Video et d’Amazon MGM Studios, en annonçant l’accord. « Alors que nous continuons d’élargir notre offre et de permettre aux clients de personnaliser facilement leur expérience de streaming directement dans une seule application, nous sommes fiers d’accueillir Apple TV+ et ses émissions, films et événements populaires et acclamés par la critique sur Prime Video. »

Les deux sociétés travaillent déjà ensemble du côté des appareils : la famille Fire TV d’Amazon propose une application Apple TV+ native et les boîtiers Apple TV 4K diffusent Prime Video. Mais le nouvel accord élève leur partenariat commercial à un nouveau niveau. Amazon prélève un certain pourcentage sur les revenus d’abonnement pour les services de streaming achetés via Prime Video, mais ne divulgue pas ces conditions.

Lors de la conférence Bloomberg Screentime à Los Angeles jeudi soir, on a demandé à Hopkins comment l’accord de distribution Prime Video profitait à Apple, ce à quoi il a répondu qu’Amazon pouvait proposer Apple TV+ à « des centaines de millions d’abonnés dans le monde ».

En avril dernier, le PDG Andy Jassy a déclaré que Prime Video avait dépassé les 200 millions de téléspectateurs mensuels. Ce chiffre n’indique pas l’engagement, là où Prime Video est derrière Netflix : par exemple, en août 2024, Netflix détenait 7,9 % du temps total de visionnage de la télévision américaine, contre 3,1 % pour Prime Video, selon Nielsen.

Apple TV+ propose une gamme d’émissions originales, notamment « Severance », « Slow Horses », « The Morning Show », « Presumed Innocent », « Shrinking », « Hijack », « Loot », « Palm Royale », ainsi que des films. comme « Wolfs » avec Brad Pitt et George Clooney et « The Instigators » avec Matt Damon et Casey Affleck. Le service de streaming propose également des matchs de la Major League Soccer et de la Major League Baseball.

Eddy Cue, vice-président directeur des services d’Apple, a déclaré dans un communiqué : « Nous voulons rendre Apple TV+ et sa bibliothèque primée de séries et de films des plus grands conteurs du monde accessibles au plus grand nombre de téléspectateurs possible. Nous sommes ravis que Prime Video propose désormais Apple TV+, offrant aux téléspectateurs une incroyable gamme d’options de visionnage.

Prime Video est l’un des principaux avantages du programme d’adhésion Prime, qui coûte 139 $ par an aux États-Unis (ou 14,99 $ par mois). Alternativement, les consommateurs peuvent souscrire à un abonnement Prime Video autonome pour 8,99 $ par mois.

En janvier, Prime Video a commencé à diffuser par défaut des publicités dans des émissions de télévision et des films et a offert aux clients la possibilité de payer 2,99 $/mois supplémentaires pour une expérience sans publicité. (Des utilisateurs mécontents de Prime ont poursuivi Amazon pour ce changement ; la société cherche à rejeter la plainte.) Cet été, la société a réorganisé l’interface utilisateur de Prime Video, dans le but de stimuler l’engagement et de faciliter la visualisation de ce qui est inclus sans frais supplémentaires avec le service de diffusion en continu.

La programmation originale de Prime Video comprend des séries et des films produits par Amazon MGM Studios tels que « Road House », « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir », « Fallout », « Reacher », « The Boys » et « The Idea of Vous » plus du contenu sous licence. Les sports en direct sur le service incluent le « Thursday Night Football » de la NFL, les matchs de la WNBA et de la NWSL.