Prime Video commencera à diffuser des publicités et prévoit un niveau sans publicité

SEATTLE –

Amazon Prime Video inclura de la publicité lors d’émissions et de films à partir du début de l’année prochaine, rejoignant ainsi d’autres services de streaming qui ont ajouté différents niveaux d’abonnement.

Les membres d’Amazon Prime peuvent payer 2,99 dollars par mois aux États-Unis pour conserver leur service sans publicité, a annoncé vendredi la société.

Les services de streaming se livrent une lutte acharnée contre les téléspectateurs et les utilisateurs sont de plus en plus aptes à entrer et sortir de ces services, souvent en fonction du prix. Les plateformes risquent de perdre des clients en raison de la hausse des prix, mais elles pourraient les perdre si elles ne génèrent pas de nouveaux contenus qui séduisent les utilisateurs.

Disney commencera à facturer 13,99 $ par mois pour Disney+ sans publicité pour les clients américains à partir du 12 octobre. Netflix facture déjà 15,49 $ par mois pour son forfait sans publicité.

Amazon a déclaré que des publicités limitées seraient diffusées lors d’émissions et de films à partir du début de l’année prochaine afin de pouvoir « continuer à investir dans un contenu convaincant et continuer à augmenter cet investissement sur une longue période ».

Les événements en direct sur Amazon Prime, comme les sports, incluent déjà de la publicité.

Les publicités dans le contenu Prime Video débuteront aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada début 2024, suivies par la France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie plus tard dans l’année.

Amazon a déclaré qu’il ne modifierait pas le prix de l’abonnement Prime l’année prochaine. Il prévoit d’annoncer ultérieurement les tarifs des programmes sans publicité pour les pays autres que les États-Unis.

Pour les utilisateurs américains, Amazon a déclaré qu’il enverrait un e-mail aux membres Prime plusieurs semaines avant l’introduction des publicités dans ses programmes avec des informations sur la manière de s’inscrire à l’option sans publicité s’ils choisissent de le faire.

Prime Video d’Amazon fait partie d’une gamme beaucoup plus large d’avantages liés à l’adhésion à Amazon Prime. Les membres bénéficient également de la livraison gratuite pour les produits achetés sur Amazon.com, les produits d’épicerie, la musique en ligne et bien plus encore.

En juin, Amazon a été accusé par la Federal Trade Commission de s’être engagé dans un effort de plusieurs années pour inscrire des consommateurs sans consentement à Amazon Prime et avoir rendu difficile pour eux l’annulation de leurs abonnements. Un porte-parole d’Amazon avait déclaré à l’époque que les affirmations de la FTC étaient fausses.