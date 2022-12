Prime Video célèbre la “richesse” avec une affaire exclusive d’Art Basel

Le luxe noir est roi

Première vidéo a célébré la série dramatique majestueusement mélanée ‘Riches’ avec une activation artistique luxueuse à Art Basel à Miami. Et oui, nous aimerions y être.

“The Crown We Never Take Off” a présenté des éléments de l’émission qui représentent la liberté d’expression et d’identité à travers l’expérience de la diaspora noire à travers plusieurs médiums, notamment la photographie, la sculpture, la peinture, la musique, la vidéo et l’art de la performance.​

Conservateur Donnamarie Baptiste invités à profiter de diverses formes d’art d’artistes comme Marryam Noma, Carlos Idun-Tawiah, Tammie Chevalieret Morel Doucet qui se connectent aux efforts négligés des entrepreneurs et créatifs noirs qui, comme la famille Richards, repoussent les limites et excellent malgré les obstacles.

Parmi les participants notables figuraient des célébrités influentes Poivrons Gia, Jessie Woo, Sidra Smith, Mariama Diallo, Chasseur Broderick, Ashley Nicole, Simi Muhumuzaet plus.

Créateur, producteur exécutif et écrivain Abby AjayiProducteur exécutif Amanda Jenkset jeter Déborah Ayorinde, Emmanuel Imaniet Nneka Okoye étaient également présents à l’expérience immersive.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

« Riches » suit les exploits de la famille Richards élégante, privilégiée et très prospère qui est ébranlée lorsque le riche patriarche Stephen Richards (Hugh Quarchie) passe soudainement, préparant le terrain pour une bataille désordonnée sur son empire convoité.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Tous les épisodes de “Riches” sont désormais diffusés exclusivement sur Prime Video.