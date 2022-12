Prime Video annonce la date de première de la saison 2 de “Harlem”

Les filles (et toutes leurs pitreries) reviennent !

Fans de la série magiquement mélanée de Prime Video Harlem se réjouissent maintenant qu’une date de première officielle a été annoncée pour la saison 2. La série qui met en vedette Meagan Good, comme “Camille”, Grace Byers comme “Quinn”, Shoniqua Shandai comme “Angie”, Jerrie Johnson comme “Tye” et Tyler Lepley en tant que « Ian » reviendra exclusivement sur Prime Video le 3 février dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.

De l’écrivain Tracy Oliver, la saison deux mettra en valeur le groupe d’amis qui traverse de grands changements.

Après avoir fait exploser sa carrière et bouleversé sa vie amoureuse, Camille doit trouver un moyen de recoller les morceaux ; Tye considère son avenir; Quinn entreprend un voyage de découverte de soi et la carrière d’Angie prend une tournure prometteuse.

Prime Video partage également des photos de premier regard montrant les dames en action.

Photos de première vue de la saison 2 de Harlem

Camille et son crew semblent encore plus liés cette saison…

mais à un moment donné, ils verront quelque chose de choquant à la plage.

Plus tard, les dames ont l’air plus insouciantes en se promenant dans les rues de Harlem.

Il pourrait y avoir des problèmes pour Camille, étant donné que Ian et Jameson se retrouveront apparemment dans un bar.

Les stars invitées cette saison comprendront Comtesse Vaughn, Rick Fox, Sherri Shepherd et Lil Rel Howery.

Allez-vous regarder Harlem saison 2 le 3 février 2023 ?

Harlem La deuxième saison est produite par Amazon Studios et Universal Television, une division d’Universal Studio Group, en association avec Paper Kite Productions. En plus de la créatrice, scénariste et productrice exécutive Tracy Oliver, Amy Poehler de Paper Kite (Poupée russe) et Kim Lessing (Moxie) sont productrices exécutives, aux côtés de Dave Becky de 3 Arts (True Story), Britt Matt (First Wives Club) , Linda Mendoza (Survival of the Thickest), et Pharrell Williams (Hidden Figures), lauréat de 13 Grammy Awards, et Mimi Valdés (Roxanne Roxanne) de i am OTHER.

Instagram : @HarlemOnPrime

Twitter : @HarlemOnPrime

Hashtag : #HarlemEverAfter