Prime Monday Night Hockey fait ses débuts à Montréal

MONTRÉAL – Hockey des Canadiens : c’est sur Prime.

Les matchs des Canadiens entrent officiellement dans l’ère du streaming le lundi de Thanksgiving avec le lancement de Hockey du lundi soir au Canada, avec un affrontement de renom Pittsburgh-Montréal.

Depuis cette saison, Prime Video est le diffuseur exclusif de langue anglaise de tous les matchs nationaux de la LNH du lundi soir au Canada. Pour les partisans des Canadiens qui regardent en anglais partout au pays, cela signifie cinq matchs qui seront diffusés uniquement sur le service de vidéo en continu.

REGARDER: Les Penguins contre les Canadiens lors de Prime Monday Night Hockey

Mais que ce soit depuis un écran connecté ou dans les tribunes, les matchs de Prime Monday Night Hockey proposeront une programmation passionnante pour les téléspectateurs à la maison et à l’arène.

Une équipe de diffusion all-star composée de John Forslund (play-by-play), Mark Messier (analyste invité), Thomas Hickey (analyste entre les bancs), Blake Bolden (analyste de bureau), Adnan Virk (animateur), Andi Petrillo (journaliste au bord de la patinoire), Jody Shelley (analyste du stand) et Shane Hnidy (analyste) donneront aux fans en streaming un aperçu du jeu avant, pendant et après chaque compétition. Les talents assignés seront sur place à chaque match national du lundi soir pour transmettre l’atmosphère de chaque patinoire aux téléspectateurs de tout le Canada.

Pendant ce temps, les partisans présents au Centre Bell pourront voir en direct le bureau et les diffuseurs de Prime Monday Night Hockey, situés dans la section M2 de l’aréna. Le match inaugural du 14 octobre mettra en vedette l’invité spécial Geoff Molson qui se joindra à Virk, Messier et Bolden au pupitre lors du premier entracte. Le match proposera également une émission d’avant-match de 45 minutes à partir de 19h00, en direct de la section M2.

Prime Monday Night Hockey est accessible à toute personne au Canada ayant accès à Internet et possédant un compte Amazon Prime. Essais gratuits de 30 jours sont disponibles pour les non-membres, donnant accès à l’intégralité de la bibliothèque Prime Video, y compris Prime Monday Night Hockey. Prime Video peut être diffusé sur les navigateurs Web et via une application sur plus de 650 appareils, notamment des téléviseurs intelligents, des consoles de jeux, des téléphones mobiles iOS et Android, du matériel Fire TV et bien plus encore.

Les fans ayant besoin d’aide pour se connecter peuvent Cliquez ici pour discuter avec le service client Amazon ou consulter la FAQ.

La liste complète des matchs des Canadiens sur Prime Monday Night Hockey est ci-dessous.