L’analyste de football universitaire de FOX Sports, Joel Klatt, a adapté un terme pour décrire l’impact que l’entraîneur de football de première année du Colorado, Deion Sanders, a eu sur le sport, l’université et à peu près tout ce qu’il touche en rapport avec le programme de football des Buffaloes.

Il l’a appelé « L’effet premier ».

« L’embauche de Deion Sanders a fait que les nouvelles et la couverture entourant le Colorado sont à dix … toujours », a déclaré Klatt dans un récent épisode de son podcast, « Le spectacle Joel Klatt » Si quelqu’un veut peindre le Colorado et Deion Sanders sous un jour négatif, ce sera ce fois 10. Si quelqu’un veut peindre ce qui se passe au Colorado sous un jour positif, alors c’est un fois positif 10. C’est « The Prime Effect ».

« C’était le but de l’embauche de Deion Sanders au Colorado. Il vient faire beaucoup de choses, mais l’une d’entre elles est de rendre le Colorado pertinent. »

Ne cherchez pas plus loin que les prix de vente des billets de football du Colorado lorsqu’il s’agit du dernier exemple de « The Prime Effect ».

Coach Prime mène l’énorme retournement de liste du Colorado Joel Klatt parle de « l’effet Coach Prime » alors que Deion Sanders dirige l’énorme retournement de liste des Colorado Buffaloes cette intersaison.

Sanders fera ses débuts d’entraîneur à domicile au Folsom Field le 9 septembre lors d’un match hors conférence très attendu contre le Nebraska. Jeudi matin, le prix le plus bas pour un billet pour l’ouverture à domicile du Colorado était de 450 $ sur Ticketmaster. La paire de billets la moins chère ensemble est cotée à 471 $ chacun.

Pour ceux qui cherchent à se rapprocher du terrain dans la section de niveau 100, la paire de billets la moins chère est actuellement cotée à 576 $ pièce, ce qui vous donne une place dans la section 109, située dans le coin du stade, dans la rangée 26.

À des fins de comparaison, le prix du billet le plus bas pour voir le champion national en titre Georgia Bulldogs lors de leur match d’ouverture à domicile est de 87 $ pièce.

Le prix demandé pour entrer au Folsom Stadium pour le match d’ouverture à domicile des Buffaloes est également plus cher que le match d’ouverture du champion en titre du Super Bowl des Chiefs de Kansas City contre les Lions de Detroit. C’est 22 fois plus cher que quatre billets pour le match d’ouverture à domicile du Nebraska et plus cher qu’un billet pour le cinquième match de la finale de la Conférence de l’Est entre les Boston Celtics et Miami Heat.

Selon un récent rapport de Interne du milieu des affaires, le paiement hypothécaire moyen dans l’État du Nebraska est de 1 491 $, ce qui est plus que ce qu’il en coûterait pour faire entrer une famille de quatre personnes dans le stade pour regarder le match d’ouverture à domicile des Buffaloes.

Tout cela est directement lié à Sanders, qui a été embauché en décembre et chargé de renverser un programme qui s’est terminé 1-11 la saison dernière, perdant ces 11 matchs en moyenne de 29 points par match. Lors des six matchs à domicile du Colorado en 2022, l’école a accueilli en moyenne 42 847 fans par concours, soit environ 79,9% de la capacité en places du stade.

Le Colorado n’a pas vendu un match de football à domicile depuis 2019, lorsque les fans ont emballé Folsom Field pour regarder les Buffaloes affronter l’Arizona lors de la semaine 6 de cette saison. Les Buffaloes sont tombés aux mains des Wildcats, 35-30, et ont terminé cette saison avec une fiche de 5-7.

Tout cela devrait changer cette saison à venir alors que Sanders poursuit sa refonte massive de la liste du Colorado, qui aura un look complètement différent de la version 2022. Plus de 50 joueurs de la liste 2022 du Colorado sont déjà entrés dans le portail de transfert, ce qui est sans précédent dans le football universitaire.

Alors que ce que Sanders fait au Colorado est en effet conforme aux règles de la NCAA, cette façon de remettre la liste du programme n’a pas bien plu à plusieurs entraîneurs universitaires.

L’entraîneur-chef de Pitt, Pat Narduzzi, qui est l’entraîneur-chef des Panthers depuis 2014, a récemment critiqué la manière dont le portail de transfert est devenu un moyen négatif pour les écoles de faire des raids sur les listes, s’opposant spécifiquement à l’exode des joueurs du Colorado à la suite de Sanders. nommé entraîneur-chef.

« Ce n’est pas comme ça que ça doit être » Narduzzi a dit dans une récente interview avec 247Sports.com. « Ce n’est pas ce que la règle voulait être. Ce n’était pas pour réviser votre liste. Nous verrons comment cela fonctionnera, mais cela, pour moi, semble mauvais pour les entraîneurs de football universitaire à travers le pays. »

Sanders n’a pas hésité à exprimer sa confiance en sa capacité à faire du Colorado un vainqueur, et cela commence par créer une dynamique autour de son programme, qui en retour attire des talents de haut niveau à Boulder.

Vendre des matchs de football et stimuler la demande de billets – le Colorado a vendu son inventaire d’abonnements en avril pour la première fois en 27 ans – fait partie de ce plan.

« Il n’y a pas de recrutement plus important dans une université que l’entraîneur de football », a déclaré Klatt lorsque Sanders a été embauché au Colorado. « Et maintenant, le programme le plus pertinent du pays est le Colorado à cause d’un gars : Deion Sanders.

« Lorsque vous embauchez un type comme celui-ci, vous embauchez un type qui est l’un des seuls. »