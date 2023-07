Prime Day met les prix des téléphones Motorola sur le billot

David Lumb Journaliste mobile

David Lumb est un journaliste mobile qui explique comment les gadgets mobiles comme les téléphones, les tablettes et les montres intelligentes changent nos vies. Au cours de la dernière décennie, il a examiné les téléphones pour TechRadar ainsi que la technologie, les jeux et la culture couverts pour Engadget, Popular Mechanics, NBC Asian America, Increment, Fast Company et autres. En vrai Californien, il vit pour le café, les plages et les burritos.

Compétence smartphones, smartwatches, tablettes, industrie des télécommunications, semi-conducteurs mobiles, jeux mobiles