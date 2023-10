Adam Oram Rédacteur d’offres

Adam Oram est rédacteur d’offres chez CNET. Il a étudié les médias à l’Université de Newcastle et écrit sur la technologie depuis 2013. Il a auparavant travaillé comme rédacteur principal chez iMore, rédacteur d’offres chez Thrifter et comme génie Apple. Son temps libre est consacré à regarder le football (les deux types), à jouer à des jeux Pokémon et à manger de la nourriture végétalienne.

Compétence Offres, Apple