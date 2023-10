Prime Day d’octobre : comment tirer le meilleur parti de votre expérience d’achat

Si vous êtes un acheteur fréquent d’Amazon, c’est une évidence. Le Prime Visa offre aux membres Prime une remise en argent de 5 % sur les achats effectués sur le site Web d’Amazon, Amazon Fresh et Whole Foods. Il permet également de gagner 5 % sur les voyages réservés via Chase, ainsi que 2 % de remise en argent sur les restaurants, les stations-service et les transports en commun locaux (comme les covoiturages). Il n’y a pas de frais annuels, mais cela nécessite un abonnement Prime. La carte pourrait remettre de l’argent dans votre poche avec peu d’effort si vous magasinez souvent dans ces endroits. Et lorsque vous vous inscrivez dès maintenant, vous recevrez une carte-cadeau Amazon gratuite de 100 $ (ou plus) après approbation.

CNET propose également un aperçu du Prime Visa.