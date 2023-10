Prime Day d’octobre 2023 : 80 meilleures offres anticipées que vous pouvez acheter dès maintenant

Avec la vente Prime Day d’octobre d’Amazon qui approche à grands pas, nous avons déjà commencé à voir beaucoup de bonnes affaires. C’est particulièrement le cas des appareils Amazon, tels que les haut-parleurs Echo, les téléviseurs Fire et les lecteurs Kindle. Néanmoins, si vous recherchez quelque chose de différent, il existe des offres sur de nombreux produits d’autres sociétés sur des articles tels que des ordinateurs portables, des téléviseurs et des équipements de fitness. Il y a beaucoup de choses à parcourir, de la technologie aux articles pour la maison, nous avons donc rassemblé certaines des meilleures offres dans tous les domaines, pour vous aider à économiser autant que possible.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Meilleures offres Prime Day début octobre

Bien que la vente ne soit pas encore officiellement lancée, les transactions ont déjà commencé à se multiplier. Un tas de nos favoris sont ci-dessous.

Et si vous souhaitez économiser encore plus, la carte de crédit Prime Visa offre aux nouveaux titulaires de carte une carte-cadeau Amazon instantanément après approbation, ainsi qu’un taux de remise en argent avantageux pour tout ce qui concerne Amazon.

Meilleures offres Prime Day début octobre sur les appareils Amazon

Démarrez votre maison intelligente avec l’adorable haut-parleur intelligent Echo Pop d’Amazon et une prise intelligente compatible pour seulement 19 $, soit une économie de 69 % par rapport aux prix habituels. Détails

Économisez plus de 50 % sur le Fire TV Stick d’Amazon compatible 4K. Vous pouvez en connecter un à votre téléviseur pour seulement 23 $ et profiter d’un accès facile à Netflix, Prime Video et bien plus encore. Détails

Prenez un tiers de réduction sur la tablette Fire 7, déjà abordable, et obtenez-en une pour seulement 40 $. C’est une excellente tablette portable pour le streaming et la navigation multimédia, tout en étant suffisamment bon marché pour permettre aux enfants de l’utiliser sans trop s’inquiéter. Détails

Le petit écran intelligent d’Amazon coûte plus de la moitié à 40 $, mais vous pouvez en obtenir un avec une ampoule intelligente fantaisie à changement de couleur pour seulement 2 $ de plus. Cela représente une économie de plus de 100 $, au total. Détails

Les routeurs maillés Eero d’Amazon sont parmi les meilleurs du secteur, et le détaillant se prépare maintenant pour sa vente Prime Big Deal Days avec un certain nombre de réductions. Détails

Si vous souhaitez améliorer la sécurité de votre maison, cet ensemble comprend une Ring Video Doorbell Pro 2 et une Ring Floodlight Cam, qui vous offrent une excellente couverture autour de votre maison – et une réduction de 130 $. Détails

Appareils Echo :

Appareils Fire TV :

Tablettes de feu :

Appareils Kindle :

Appareils de sécurité et de maison intelligente :

Meilleures offres Prime Day début octobre sur la technologie

La montre intelligente de dernière génération d’Apple réalise certaines de ses meilleures économies à ce jour après la sortie de la série 9. C’est toujours un excellent appareil en 2023, alors achetez-en un jusqu’à épuisement des stocks. Détails

Il ne s’agit pas d’une offre Amazon, mais cette offre StackSocial réduit une licence à vie pour Microsoft Office 2021 sur PC ou Mac à seulement 33 $, ce qui vous permet d’économiser près de 200 $ par rapport au prix Microsoft. Détails

Ce haut-parleur Bluetooth portable est étanche, offre un son correct pour sa taille et coûte 40 $ de moins que son prix catalogue. Détails

Meilleures offres Prime Day début octobre à la maison

Pour une durée limitée seulement, Amazon propose cette cafetière dans votre choix de six couleurs différentes pour seulement 60 $. Il est idéal pour ceux qui disposent d’un espace de comptoir limité. Détails

Libérez votre maison de la poussière et de la saleté avec notre aspirateur balai sans fil préféré. Il fonctionne pour les tapis et les sols durs et comprend des accessoires supplémentaires pour divers coins et recoins. Détails

Meilleures offres Prime Day début octobre sur la santé et le fitness

Ajoutez un vélo d’exercice à votre salle de sport à domicile avec 100 $ de réduction sur le Schwinn IC3. Il est doté d’une résistance infiniment variable et de pédales qui permettent d’utiliser des cages d’orteils standard ou des clips SPD. Détails

Qu’est-ce que la vente Prime Big Deal Days d’Amazon ?

Il est raisonnable de ne pas savoir ce que sont exactement les Prime Big Deal Days. Il s’agit d’une vente Amazon de deux jours qui se déroule en octobre et offre des économies exclusives aux abonnés Prime avec des offres à durée limitée, des offres flash et des prix défiant toute concurrence. Si cela ressemble beaucoup à Prime Day, c’est parce que la vente est essentiellement un deuxième événement Prime Day pour 2023, sauf le nom, tout comme la vente Prime Early Access qui a eu lieu en octobre de l’année dernière.

Quand ont lieu les soldes Prime Big Deal Days ?

Amazone

d’Amazon L’événement Prime Big Deal Days aura lieu les 10 et 11 octobre. D’une durée de 48 heures complètes, la vente proposera un grand nombre d’offres à durée limitée au cours de ces deux jours. Amazon propose déjà des promotions avant l’heure de début officielle. Nous en garderons une trace ici.

Contrairement au Prime Day proprement dit, qui (à quelques exceptions près) a lieu en juillet, la vente Prime Big Deal Days a lieu à l’automne et constitue l’occasion pour les acheteurs de vacances organisés de commencer tôt. C’est également l’occasion pour Amazon d’aspirer les dollars des chasseurs de bonnes affaires avant que les ventes du Black Friday ne commencent sérieusement.

Comme vous pouvez le voir dans l’historique des dates Prime Day ci-dessous, Amazon a organisé ses ventes Prime Day chaque mois de juillet, avec seulement quelques écarts par rapport à ce calendrier régulier. Notamment, en 2020, Amazon a repoussé sa vente Prime Day jusqu’en octobre en raison de la pandémie de COVID-19, avant de ramener la vente à l’été 2021, un peu plus tôt en juin. Prime Day est revenu à sa place de juillet pour 2022, bien qu’Amazon ait à nouveau utilisé ce créneau d’octobre pour un événement supplémentaire de vente Prime Early Access qui a servi de coup d’envoi à la saison des achats de Noël. Cette année, ce créneau est utilisé pour les Prime Big Deal Days.

À titre de référence, voici les dates du Prime Day des années précédentes :

Prime Day 2015 : 15 juillet.

Prime Day 2016 : 12 juillet.

Prime Day 2017 : 11 au 12 juillet (premier à durer plus d’un jour).

Prime Day 2018 : 16 au 17 juillet.

Prime Day 2019 : 15 au 16 juillet.

Prime Day 2020 : 13 au 14 octobre (retardé par la pandémie de COVID-19).

Prime Day 2021 : 21 au 22 juin (le plus tôt en date).

Prime Day 2022 : 12 au 13 juillet.

Vente Prime Early Access 2022 : 11 au 12 octobre.

Prime Day 2023 : 11 au 12 juillet.

Combien de temps durera la vente Prime Big Deal Days ?

Comme Prime Day, les Prime Big Deal Days dureront 48 heures. La vente débutera à minuit HP (3 h HE) le 10 octobre.

Les événements Prime Day et similaires d’Amazon ne se déroulent plus sur une seule journée depuis 2016, s’étendant sur deux jours pour la première fois en 2017 et continuent d’être des aubaines de 48 heures depuis lors. De nombreuses offres lancées à l’heure d’ouverture de la vente seront disponibles tout au long de l’événement, si les stocks le permettent, tandis que d’autres offres Lightning, à durée plus limitée, seront lancées et expireront dans un délai de deux jours.

Y aura-t-il un deuxième événement Amazon Prime Day cette année ?

Oui, la vente Prime Big Deal Days d’Amazon est la deuxième vente de type Prime Day de 2023. Elle remplace la vente Prime Early Access qui a eu lieu en octobre 2022 et ressemble à Prime Day à tous points de vue.

Quels pays bénéficient des Prime Big Deal Days ?



Prime Day est une affaire internationale et il en va de même pour la vente Prime Big Deal Days avec 19 pays participants. La liste complète est la suivante :

Australie

L’Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Chine

France

Allemagne

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Pologne

le Portugal

Singapour

Espagne

Suède

Turquie

ROYAUME-UNI

NOUS

Le Japon organisera également sa propre vente Prime Big Deal Days plus tard dans le mois.

Comment fonctionne la vente Prime Big Deal Days d’Amazon ?

L’idée derrière Prime Day – et, par extension, Prime Big Deal Days – est simple : les abonnés au service Prime d’Amazon peuvent bénéficier de réductions exclusives sur des milliers de produits et services sur le site pendant une période de temps limitée. Les produits, bien que toujours disponibles pour les membres non-Prime, permettront aux membres de réaliser des économies supplémentaires, faisant baisser bon nombre de leurs prix à de nouveaux plus bas historiques.

Lorsque vous êtes connecté à votre compte Prime et que vous consultez la page de destination d’un produit, vous verrez le prix réduit s’il est en vente. Vous n’avez pas besoin de codes de réduction spéciaux, ni d’utiliser un mode de paiement spécifique pour bénéficier des réductions. Si vous dépensez votre argent judicieusement chaque année, vous pouvez facilement récupérer le coût de votre adhésion Prime en économisant pendant l’événement.

Faut-il être membre Prime pour profiter de la vente ?

Oui, la vente Prime Big Deal Days d’Amazon nécessite un abonnement Prime si vous souhaitez profiter de l’une des offres exclusives Prime. Vous n’êtes pas obligé d’être un payant abonné, cependant, tant que l’événement tombe pendant votre période d’essai Prime. Cela signifie que vous pouvez commencer votre essai d’un mois dès maintenant et profiter gratuitement des économies. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez notre guide pour acheter les soldes Prime Day sans payer pour Prime.

Amazon l’année dernière augmentation des prix sur l’abonnement Prime. C’est maintenant 15 $ par mois (ou 139 $ par an).

Comme Prime Day, la vente Prime Big Deal Days d’Amazon nécessite un abonnement Amazon Prime, bien que vous n’ayez pas besoin d’être un payant Je demande au député de profiter des économies. Commencez dès maintenant votre essai gratuit de 30 jours de Prime et vous pourrez profiter des meilleures offres sans payer d’abonnement – n’oubliez pas d’annuler avant le renouvellement. Détails

D’autres détaillants participeront-ils ?



Chaque Prime Day, nous voyons d’autres détaillants annoncer des ventes qui concurrencent directement l’événement d’Amazon, et nous nous attendons à ce que son événement d’automne ne soit pas différent. Best Buy a déjà confirmé son intention d’organiser une vente flash de 48 heures aux mêmes dates et Walmart chevauchera les Prime Big Deal Days avec sa propre vente de lancement des fêtes qui se déroulera du 9 au 12 octobre. Home Depot organise également une vente Decor Days. du 5 au 9 octobre avec des économies sur tout ce qui concerne la décoration intérieure à temps pour les vacances.

Pourquoi le Prime Day a-t-il commencé ?

Amazon organise sa vente annuelle Prime Day depuis 2015. À l’origine, il s’agissait d’un événement de vente de 24 heures pour célébrer le 20e anniversaire d’Amazon. Le « Prime » dans le nom fait référence au service d’abonnement d’Amazon, qui offre la livraison gratuite sur de nombreux produits en un à deux jours seulement, et qui s’est désormais étendu pour englober le style Netflix. Service Prime Vidéo et divers autres avantages liés à Amazon.

Prime Day est rapidement devenu une version du « Black Friday de juillet » pour Amazon, permettant au détaillant d’organiser une extravagance de shopping de marque de 48 heures au cours d’une saison de vente au détail par ailleurs endormie. Cependant, contrairement au Black Friday, la marque Prime Day permet à Amazon de différencier ses soldes d’été de ses concurrents tout en vendant des abonnements Prime et du matériel de marque Amazon tel que Haut-parleurs d’écho et les tablettes Fire, qui encouragent les clients à rester dans l’écosystème Amazon. Le fait que la vente permet également à Amazon et à ses partenaires de vider leurs stocks et leurs entrepôts avant la saison des achats des Fêtes ne fait pas de mal non plus.

Où pouvez-vous trouver des offres en ce moment ?



