Prime Day Deal: Surface Pro 8 au prix le plus bas jamais enregistré

La Surface Pro 8 offre d’énormes mises à niveau au phare 2-en-1 de Microsoft, l’établissant comme la meilleure tablette Windows que vous puissiez acheter. Mais cela se reflète dans un prix de départ plus élevé — à partir de 999 £ — avec la couverture de clavier cruciale toujours vendue séparément.

Beaucoup de gens sont naturellement réticents à payer ce genre d’argent, mais cet énorme accord Amazon Prime Day signifie que vous n’avez pas à le faire. Pour aujourd’hui seulement, vous pouvez obtenir le modèle Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go pour seulement 616,55 £.

C’est une réduction étonnante de 382,45 £ sur le RRP – le prix le plus bas qu’il ait jamais été de loin. Vous devrez avoir un abonnement Prime, mais Amazon propose un essai gratuit de 30 jours si vous ne vous êtes pas inscrit auparavant, et il peut être annulé avant tout paiement.

Obtenez la Surface Pro 8 d’Amazon pour 616 £

Mais même si vous ne voulez pas obtenir Prime, il y a encore beaucoup de choses disponibles. À 649 £, c’est une économie de 350 £ sur le RRP. Quel que soit votre choix, vous pourrez acheter un Signature Type Cover (55 £ de réduction pour les membres Prime) et Slim Pen 2 (25 £ de réduction pour les membres Prime) et ont encore environ 150 £ à revendre.

En termes simples, la Surface Pro 8 est le meilleur 2-en-1 que vous puissiez acheter – à condition que vous obteniez également une couverture de type. C’est une excellente solution pour la productivité en déplacement, offrant des fonctionnalités de type ordinateur portable ou une expérience de tablette pure dans un seul appareil. Dans notre revue 4,5 étoiles, nous avons loué son écran 120 Hz, ses performances solides et sa durée de vie impressionnante. Le prix était le principal point d’achoppement, mais ce n’est plus un problème.

Mais si vous envisagez sérieusement cette affaire, n’attendez pas trop longtemps. Il expire à minuit ce soir au Royaume-Uni, bien que la réduction non Prime Day puisse durer plus longtemps.

Pour en savoir plus, consultez notre guide complet des meilleures offres Surface disponibles actuellement. Il existe également de nombreuses autres offres Prime Day à considérer.