Prime Day Deal : Ma sorbetière préférée est au plus bas

Faire de la glace à la maison ne m’a jamais vraiment plu… jusqu’à ce que je mette la main sur le l’année dernière et j’ai passé le meilleur moment à concocter mes propres glaces, sorbets, glaces et milkshakes. Tu peux lire mon avis complet puis choisissez-en un pour vous-même . C’est une réduction de 70 $ sur le prix actuel de l’autocollant et de 100 $ sur son prix d’origine.

La Creami présente des avantages distincts par rapport aux autres sorbetières et n’est pas plus grande que votre cafetière moyenne. C’est aussi super adapté aux enfants, ce qui en fait un excellent projet de week-end pour la famille, surtout pendant ces mois chauds.

Avec la plupart des sorbetières, vous ne pouvez faire qu’une seule saveur à la fois, car ils utilisent un bol intérieur congelé pour baratter le produit, et ce bol doit être recongelé afin de faire un autre lot. Le Ninja Creami s’appuie sur la congélation de la base de la crème glacée elle-même, puis sur son barattage avec une fonction de type mélangeur haute puissance (bien que ce ne soit pas un mélangeur, ne l’utilisez pas de cette façon), pour créer des sorbets parfaitement crémeux, de la glace crèmes et glaces.

J’ai fait des glaces classiques ainsi que des créations non laitières, des sorbets aux fruits frais et une en utilisant mes substituts de sucre préférés. Ils sont tous sortis extrêmement lisses et délicieux. Je prétends que le prix normal de 200 $ à 230 $ est un peu élevé pour cette machine. Mais 130 $, son prix actuel chez Amazon, est très attractif pour une sorbetière amusante et facile à utiliser.

