Prime Day Deal: les prix du Galaxy A 2023 de Samsung sont réduits

La grande vente Prime Day d’Amazon a de nouveau roulé et il y a beaucoup de bonnes affaires technologiques à faire. Si vous recherchez un nouveau smartphone bon marché, vous avez de la chance car la série Samsung Galaxy A a tous atteint les prix les plus bas jamais enregistrés.

Tout le monde ne peut pas se permettre la gamme phare de smartphones Galaxy S de Samsung et même certains des modèles A ne correspondent pas à l’idée que les gens se font du budget. Cependant, la vente Prime Day de cette année a des prix incroyables sur ces téléphones avec des économies allant jusqu’à 23 %, ce qui est beaucoup pour quelque chose qui est déjà abordable.

En commençant par le moins cher, le Galaxy A14 est passé de 179 £ à 139 £, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui ont des cordons de bourse serrés. Il est doté d’un écran Full HD+ de 6,6 pouces, d’une triple caméra arrière et d’un processeur octa-core.

Obtenez le Galaxy A14 pour 139 £

Si vous avez besoin d’une connectivité 5G lorsque vous êtes en déplacement, le Galaxy A14 5G est fait pour vous. Il a également une autonomie de batterie de deux jours et il y a 15% de réduction pour Prime Day.

Obtenez le Galaxy A14 5G pour 179 £

En passant au Galaxy A34, vous bénéficierez d’un écran Super AMOLED avec une luminosité de 1000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose également de la 5G en standard et d’un appareil photo principal de 48Mp. La vente Prime Day le voit chuter à un prix record avec 23% de réduction.

Obtenez le Galaxy A34 pour 269 £

Jim Martin / Fonderie

Le Galaxy A54 est le plus cher de la série A en vente, mais il est plus abordable que jamais avec pas moins de 100 $ / 80 £ de réduction. Ce modèle vous offre un écran Infinity-O et un appareil photo principal de 50Mp flanqué d’objectifs ultra-larges et macro. Il a reçu le prix du choix de l’éditeur dans notre examen complet.

Obtenez le Galaxy A54 pour 419 £

Obtenez le Galaxy A54 pour 349 $

Toutes ces offres sont d’excellents choix, en fonction du montant que vous souhaitez dépenser et des fonctionnalités dont vous avez besoin dans un téléphone.

Ce sont tous les prix les plus bas jamais vus sur Amazon, mais rappelez-vous que les offres Prime Day ne durent pas longtemps et se terminent à minuit le 12 juillet.

Vous devez être un membre Prime pour accéder à la vente, mais si vous ne l’êtes pas, vous pouvez profiter d’un essai gratuit d’Amazon Prime. Il offre bien plus d’avantages que la simple vente occasionnelle et la livraison gratuite.