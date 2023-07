Prime Day Deal: les écouteurs Sony WF-1000XM4 atteignent le prix le plus bas jamais enregistré

Ce que vous pourriez appeler le Black Friday de l’été (un mardi et un mercredi), la vente Amazon Prime Day est maintenant en cours et le produit phare de Sony, le WF-1000XM4, constitue l’une des meilleures offres que vous puissiez obtenir, atteignant son prix le plus bas jamais enregistré.

Sony fabrique certains des meilleurs écouteurs que vous puissiez acheter et ils sont toujours en tête de nos classements pour différents types de canettes. Si vous avez attendu pour obtenir une nouvelle paire, c’était une sage décision car les WF-1000XM4 classés 5 étoiles sont maintenant moins chers que jamais.

Ils ont initialement commencé avec un prix de lancement de 250 £, mais sont disponibles chez Sony à 199 £ depuis un certain temps. Cette offre Prime Day 2023 à durée limitée signifie que vous pouvez les obtenir pour seulement 149 £ en argent ou en noir. Vous ne les trouverez pas à ce prix ailleurs.

Obtenez le Sony WF-1000XM4 pour 149 £

Amazon US n’a pas tout à fait une aussi bonne affaire, mais les écouteurs sont toujours en vente à un prix décent de 198 $ dans les deux couleurs. Cependant, ce n’est pas le prix le plus bas que le XM4 ait atteint 178 $ dans le passé.

obtenez le Sony WF-1000XM4 pour 198 $

N’oubliez pas que pour accéder à la vente Prime Day, vous devez être membre d’Amazon Prime, mais vous pouvez le faire avec un essai gratuit d’Amazon Prime.

C’est beaucoup, surtout au Royaume-Uni, mais il est à noter que le successeur du WF-100XM4 devrait sortir très prochainement. En effet, le Sony WF-1000XM5 pourrait être annoncé dans les prochaines semaines.

Cependant, selon les rumeurs, ils seraient lancés à un prix encore plus élevé que les 250 $ / 250 £ du XM4 et il est peu probable qu’un produit de 5e génération comme celui-ci apporte des modifications ou des mises à niveau qui changent la vie.

Ils seront censés être plus petits et plus légers, avec de nouveaux pilotes Dynamic Driver X de 8,4 mm, mais la durée de vie de la batterie ne semble pas s’améliorer.

Vous pouvez attendre et voir ce que Sony annonce, mais cet accord Prime Day appartiendra au passé, alors saisissez-le avant la fin de la vente le 12 juillet si vous le souhaitez.