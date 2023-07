Prime Day Deal: la tablette économique Samsung Galaxy Tab A8 devient encore moins chère

Les tablettes économiques sont utiles pour toutes sortes de choses et l’un des meilleurs modèles est maintenant moins cher que jamais dans la vente Amazon Prime Day.

Le Samsung Galaxy Tab A8 est l’un de nos modèles préférés et il n’est pas surprenant qu’il s’agisse également d’un produit Amazon Choice. Il a obtenu une note de 4/5 dans notre examen et a remporté le prix du choix de l’éditeur pour démarrer.

Il coûtait à l’origine 219 £, mais vous pouvez l’obtenir pour une durée limitée – la vente Prime Day se termine le 12 juillet – pour seulement 145 £. Une remise de 34% et le prix le plus bas jamais vu sur Amazon.

Obtenez le Samsung Galaxy Tab A8 pour 145 £

L’offre Prime Day est disponible sur le modèle Wi-Fi uniquement et n’est pas limitée à une couleur particulière, vous pouvez donc choisir le gris, l’argent ou l’or rose. Aux États-Unis, vous pouvez choisir parmi les modèles 32, 64 et 128 Go en fonction de la quantité de stockage dont vous avez besoin, ce qui vous permet d’économiser jusqu’à 45 %.

Obtenez le Samsung Galaxy Tab A8 à partir de 149 $

Gardez à l’esprit que vous devez être membre d’Amazon Prime pour accéder à cette offre, mais si vous ne l’êtes pas, un essai gratuit réglera cela avec un minimum de tracas.

Dans notre avis sur la Galaxy Tab A8, nous avons déclaré : « Les tablettes économiques ne sont pas mieux construites que la Samsung Galaxy Tab A8. Ajoutez un ensemble de haut-parleurs puissants et une autonomie de batterie décente, et vous êtes à mi-chemin d’un lecteur multimédia abordable de qualité supérieure.

L’appareil est légèrement gêné par son écran TFT de base et sa charge lente, mais à ce prix, ces choses ne devraient pas trop importer. C’est une bonne affaire pour l’utilisation des médias sociaux ainsi que pour les e-mails, la navigation sur le Web, les jeux légers et plus encore.

En termes de spécifications, vous obtenez un écran Full HD de 10,5 pouces, au moins 32 Go de stockage, une webcam 5Mp et quatre haut-parleurs. Il se classe au troisième rang de notre tableau des meilleures tablettes économiques.