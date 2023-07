Prime Day Deal : économisez gros avec ces packs de bagues à prix réduit

La vente Prime Day d’Amazon débute demain, mais le géant de la technologie propose déjà des offres exceptionnelles. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle sonnette et d’un haut-parleur ou d’un écran intelligent, c’est une offre à ne pas manquer.

À l’heure actuelle, non seulement vous pouvez obtenir 40% de réduction sur une sonnette Ring de deuxième génération (ramenant le prix de 99,99 £ à 59,99 £), mais vous pouvez également obtenir un haut-parleur Echo Pop gratuit qui peut se connecter à votre sonnette, vous pouvez donc utiliser les deux gadgets comme interphones – utile pour tous les visiteurs qui attendent à l’extérieur. Ne confondez pas cela avec la sonnette filaire moins chère : c’est la version à piles qui est extrêmement facile à installer.

Obtenez une sonnette Ring et un Echo Pop gratuit

L’Echo Pop est un haut-parleur intelligent, mais si vous voulez un écran intelligent, vous pouvez également mettre à niveau ce pack en optant pour le Sonnez à la porte avec un Echo Show 5 (3rd génération) pour 35 £ supplémentaires (pour un total de 94,99 £). Gardant à l’esprit que ce dernier Echo Show 5 coûte généralement 89,99 £, c’est une économie très décente.

L’écran de 5 pouces signifie que vous pouvez voir qui est à votre porte d’entrée lorsque quelqu’un sonne à la porte sans avoir à chercher votre smartphone.

Amazone

Les lecteurs américains peuvent également conclure des offres similaires. Vous pouvez soit opter pour les 2 mêmesnd génération Sonnez à la porte avec un Echo Show 5 (3rd génération) pour 64,99 $ ou optez pour une offre moins chère mais plus ancienne avec le 1St génération de sonnette filaire Ring et d’un Echo Pop pour seulement 39,99 $.

Obtenez la sonnette Ring et Echo Show 5 pour 64,99 $

Pour profiter de ces offres, vous aurez besoin d’un Abonnement Amazon Prime. Cela coûte 14,99 $ / 8,99 £ par mois, mais les nouveaux abonnés peuvent bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours (que vous pouvez annuler à tout moment tout en profitant des avantages). Vous pouvez trouver plus d’offres disponibles ce Prime Day ici et voir tous les avantages d’un abonnement Prime ici.

Nous avons attribué 4/5 étoiles à la sonnette Ring dans notre examen, qui est livrée avec une façade interchangeable, un streaming 1080p, une vision nocturne et une détection de mouvement jusqu’à 30 pieds. Il peut également être installé sans fil, en cas de problème de connexion au secteur.

Si vous souhaitez enregistrer des vidéos capturées sur le Ring, vous aurez besoin d’un abonnement mensuel à Ring Protect, qui comprend également des avantages supplémentaires tels que des aperçus de photos et une garantie prolongée. Cela commence à partir de 3,99 $/3,49 £ par mois, ou 34,99 £ par an (aucun plan annuel n’est proposé aux États-Unis).

Le Pop et l’Echo Show 5 sont d’excellents compagnons de la sonnette intelligente, mais ils ont également d’autres fonctionnalités utiles. Le Pop est un appareil compatible Alexa qui peut être utilisé pour écouter de la musique, des livres audio, régler des minuteries, lire la météo et plus encore. Pendant ce temps, l’écran de l’Echo Show 5 peut être utilisé pour le streaming vidéo, la visualisation de photos et les appels vidéo.