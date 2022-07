Prime Day Beauty Deals pour la peau et les cheveux : économisez sur Olaplex, L’Oréal et plus

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Journée Amazon Prime est arrivé après une longue attente. En plus de toutes les réductions impressionnantes que vous pouvez trouver sur la mode, y compris vêtements et accessoires, il existe également des remises beauté incroyables, des marques à bas prix aux marques haut de gamme qui vous aideront à maintenir la santé de votre peau. Il peut être difficile de trier toutes les marques actuellement en vente pour trouver les meilleures offres, mais nous sommes là pour vous aider à trouver les meilleures options. Voici nos principales recommandations de produits de beauté le Prime Day.

SkinStore Replenix est une marque bien connue si vous suivez les soins de la peau. Alors que Replenix propose des produits de soins de la peau qui font un travail incroyable pour résoudre les problèmes et améliorer votre peau, l’une des meilleures choses à propos de cette société est ses produits de soins corporels qui ciblent l’acné corporelle gênante, la décoloration et plus encore. Avec des ingrédients tels que l’acide glycolique et l’acide salicylique, vous pouvez vous attendre à avoir une peau plus lumineuse et plus lisse à chaque utilisation. Pendant Prime Day, certains produits sont jusqu’à 30% de réduction.

Amazone L’utilisation de Fleur & Bee est un moyen infaillible de garder votre peau en bonne santé avec un budget limité. Il peut constamment hydrater votre peau quelle que soit la saison. Si vous cherchez quelque chose de luxueux, qui ne coûte pas cher et qui sent bon, c’est une bonne marque à essayer. De plus, il existe tellement de produits conçus pour cibler un certain nombre de problèmes de soins de la peau que les peaux jeunes et âgées seront prises en charge. En ce moment, vous pouvez obtenir cette marque à 30% de réduction.

Nuria Beauté Cette marque de beauté durable contient des ingrédients naturels et hydrate, hydrate et dégonfle votre peau. Nuria a une odeur “propre”, donc de nombreux produits sont assez neutres, ce qui le rend idéal pour les personnes ayant le nez sensible ou sujettes aux maux de tête. Certains produits sont jusqu’à 50 % de réduction en ce moment.

Amazone GlowOasis est une marque de soins de la peau végétalienne qui utilise des probiotiques végétaliens pour garantir que tout ce que vous mettez sur votre corps est sûr et sain pour votre peau. Vous pouvez obtenir 20% de réduction pendant le Prime Day.

Amazone Olaplex est une marque que de nombreux amateurs de soins vivent, mais il peut être assez coûteux de s’en procurer régulièrement. Pendant Prime Day, vous pouvez obtenir un shampooing, un revitalisant et un perfecteur de cheveux à 20% de réduction.

