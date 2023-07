Prime Day 2023: le prix de la série Samsung Galaxy S23 a été réduit à son plus bas aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne

Les prix de la série Galaxy S23 de Samsung ont tendance à baisser et maintenant même l’Ultra est toujours inférieur à 1 000 $. Les prix en Europe ne sont pas aussi agressifs qu’aux États-Unis, mais il reste encore quelques bonnes affaires Prime Day à découvrir.

À partir du Samsung Galaxy S23 Ultra, le modèle de base 12/256 Go peut être le vôtre pour 950 $ aux États-Unis et 1 125 € en Allemagne. Au Royaume-Uni, seul le modèle de plus grande capacité, celui de 12/512 Go, bénéficie d’une offre Prime, mais notez qu’il inclut une garantie prolongée de 3 ans.









Le Samsung Galaxy S23 + est tombé à 800 $ aux États-Unis pour le modèle 8/256 Go. En Allemagne, le prix de base est assez élevé, donc même avec une remise, le téléphone n’est pas bon marché. Pourtant, l’offre Prime Day coûte 65 € de moins que le prix non Prime, ce qui se rapproche de la couverture d’un abonnement Prime annuel (90 € pour 12 mois, 9 €/mois si vous ne souhaitez payer que quelques mois).





Le Samsung Galaxy S23 à la vanille est également bien en dessous de son prix de lancement. Notez qu’il s’agit du modèle avec 128 Go de stockage, si vous voulez la version 256 Go – ce que vous faites probablement – le prix final sera de 60 $/60 € plus élevé.





Il y a plus d’offres Galaxy de Prime Day, nous les couvrirons dans des articles séparés.

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.