Prime Day 2023: Amazon réduit Galaxy Watch5 avant l’arrivée de Watch6

L’édition estivale de Samsung Unpacked se déroule dans deux semaines, et quel moment formidable pour la société coréenne de rejoindre Amazon Prime Day dans le but de liquider le stock de Galaxy5 avant l’introduction des nouveaux appareils portables.

La Samsung Galaxy Watch5 Pro est la plus puissante de la gamme et elle est disponible sur tous les principaux marchés. Malheureusement, les meilleures offres concernent l’option Bluetooth uniquement, mais certains revendeurs tiers peuvent offrir une légère remise pour la variante LTE.

La Galaxy Watch5 de base est disponible en deux tailles – 40 mm et 44 mm. Ils ont tous deux une variante avec LTE et sans aucune connectivité cellulaire, et Samsung propose les appareils dans pratiquement n’importe quelle combinaison de couleurs sur les sites Web d’Amazon. Ce sont les offres que nous avons trouvées les plus attrayantes.

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.