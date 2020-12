Vous ne savez pas quoi acheter le fastionista dans votre vie? Ou peut-être la personne qui a tout? Eh bien, une fois de plus, Primark a sauvé la situation et a lancé une paire de bottes qui vous permettront d’obtenir les meilleures notes le jour de Noël.

Comme nous le savons tous, le populaire magasin de rue est connu pour créer des versions abordables d’articles très appréciés et de copies de créateurs. Primark semble l’avoir fait à nouveau avec une paire de bottines Chelsea blanches et épaisses pour lesquelles les chasseurs de bonnes affaires se précipitent vers leur magasin le plus proche.

Au prix de seulement 16 £, c’est une bonne affaire pour certaines paires actuellement disponibles dans la rue.





(Image: PA)



Lorsqu’une photo est apparue pour la première fois sur Instagram, les acheteurs naturellement avertis ont rapidement alerté leurs amis et les membres de la famille du dernier lancement à arriver sur les étagères de Primark.

Il y avait plus de 20 000 likes et des centaines de commentaires disant à quel point les gens les «aiment», donc ils ne seront pas là pour longtemps.

Pour trouver votre Primark le plus proche, nous avons ajouté le localisateur de magasin ici pour plus de facilité. Vous y trouverez également des informations sur les heures d’ouverture et de fermeture.

Un adepte enthousiaste a dit: «Aimez-les».

Un autre a ajouté: «OMG veux».

Un troisième a déclaré: « Ce sont magnifiques »

Un compte Instagram de chien n’a pas pu résister à des commentaires et a déclaré: « Oooo comme ils sont beaux. Parfait pour m’accompagner ».

Et nous devons être d’accord – ces bottes sont parfaites pour les promenades dans le comté le lendemain de Noël, pour se pavaner dans la rue principale ou pour se rendre au pub pour un verre socialement éloigné avec des amis à Noël.

Il semble que nous n’étions pas les seuls à commencer à penser à quoi les porter comme l’a dit un adepte: « ceux-ci avec une robe et des collants »

Maintenant, si vous n’habitez pas à proximité d’un magasin Primark, n’ayez pas peur car nous avons trouvé des alternatives disponibles en ligne maintenant qui nous ont également volé le cœur.

Nous ne pouvons pas en avoir assez de cette paire de Dr Martens au bureau. En vente à 101,99 £ – au lieu de 169 £, ces bottes présentent une tige en cuir blanc lisse, des coutures jaunes et une languette de marque au talon.

Ou que dire de ces bottines Chelsea en cuir épaisses de & Other Stories? Au prix de 135 £, ces bottes sont des bottines chelsea en cuir classiques avec de grosses semelles en caoutchouc perforées, des pattes latérales élastiques et une tirette à l’arrière. Ils comportent également un superbe orteil rond.

Pour ceux d’entre nous qui veulent un peu plus de hauteur dans nos bottines Chelsea, pourquoi ne pas les regarder par ASOS DESIGN. Les bottines chelsea épaisses Rachel en blanc, en vente à 33,75 £, présentent une semelle épaisse, une friandise moulée et un style à enfiler pour un retrait facile.

Alors qu’est-ce que tu attends? Préparez-vous, magasinez.